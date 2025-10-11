جوف تفلت من مقاومة باوليني في ووهان!



ووهان (أ ف ب)



تجاوزت الأميركية كوكو جوف مقاومة قوية من الإيطالية جازمين باوليني، وبلغت نهائي دورة ووهان الصينية في التنس، للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت المصنفة ثالثة عالمياً قد خسرت جميع اللقاءات الثلاثة السابقة ضد باوليني في 2025، لكنها قلبت الأمور لمصلحتها بالفوز 6-4، 6-3 وضربت موعداً مع حاملة اللقب والمصنفة أولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا أو المصنفة السادسة الأميركية جيسيكا بيجولا.

وقالت جوف عن سجلها ضد الإيطالية باوليني «كان 3-0 هذا العام، لكن أعتقد أن مواجهاتنا المباشرة أصبحت متساوية الآن (3-2 لباوليني)».

أضافت «أنا سعيدة جداً بأدائي، كانت المباراة صعبة، خصوصاً على الإرسال، لكن فعلت ما ينبغي للتأهل».

وفي مواجهة تميزت برد إرسال الخصم، تفوقت جوف على باوليني بهامش ضئيل للغاية.

شهدت المجموعتان 11 كسراً متتالياً، ما جعل زخم المباراة يتأرجح، لكن جوف تمكنت أخيراً من الاحتفاظ بإرسالها في الجولة السابعة من المجموعة الثانية، لتحسم المباراة في 82 دقيقة.

وتأهلت ابنة الحادية والعشرين إلى النهائي الخامس في مسيرتها ضمن بطولات الألف والثالث لها في 2025.

قالت «لقد خضت بعض النهائيات هذا العام، لذا لدي الكثير من الخبرة. لكن بغض النظر عما سيحدث غداً، أنا سعيدة جداً بالجهد الذي بذلته في هذه البطولة».

وتتفوق حاملة بطولة رولان جاروس في المواجهات المباشرة أمام سابالينكا 6-5، بيدا أن بيجولا متفوقة عليها 4-2.

وبالنسبة لباوليني، فإن الفوز بلقب ووهان كان سيؤمن لها مكانا في نهائيات دبليو تي أيه الختامية الشهر المقبل في الرياض.

وتحتل باوليني راهناً المركز الثامن في سباق التأهل إلى نهائيات دبليو تي أيه الختامية، وستضطر إلى تأكيد تأهلها في إحدى البطولتين المتبقيتين لهذا الموسم، في نينجبو أو طوكيو خلال الأسبوعين المقبلين.

تتنافس على آخر بطاقتين مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي بلغت ربع النهائي في ووهان والروسية ميرا أندرييفا التي خرجت من الدور الأول في الصين.