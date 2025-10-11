الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوانساه خارج تشكيلة إنجلترا أمام لاتفيا

كوانساه خارج تشكيلة إنجلترا أمام لاتفيا
11 أكتوبر 2025 18:05

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يعبر عُمان ويقترب من التأهل إلى «مونديال 2026»
كيميش يتألق مع ألمانيا في المركز غير المفضل!


أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غياب جاريل كوانساه عن مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، على أن يعود اللاعب إلى ناديه باير ليفركوزن.
ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي طبيعة الإصابة التي يعاني منها اللاعب (22 عاماً)، لكنه عاد إلى النادي الألماني إجراءً احترازياً.
ومدافع ليفربول السابق أحد الركائز الأساسية في دفاع ليفركوزن هذا الموسم، لكنه لم يشارك في فوز إنجلترا 3-صفر على ويلز ودياً في ملعب ويمبلي يوم الخميس الماضي.
وأضح الاتحاد الإنجليزي، أنه لا يعتزم استدعاء أي لاعبين جدد، قبل أن يحل الفريق ضيفاً على لاتفيا في ريجا يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات.
ويتصدر فريق المدرب توماس توخيل ترتيب مجموعته في التصفيات بالعلامة الكاملة بعد خمس جولات، بينما تحتل لاتفيا المركز الرابع.

تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
باير
باير ليفركوزن
ليفربول
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©