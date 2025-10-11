الجزيرة يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية تعكس مكانة البطولة بوصفها إحدى أبرز محطات الموسم المحلي.

وخصّصت المنافسات لفئتي تحت 14 وتحت 16 عاماً لفئة البدلة، حيث قدّم اللاعبون واللاعبات عروضاً فنية وتكتيكية متميزة، عكست حجم التطور في مستوياتهم واستعداداتهم البدنية والذهنية.

وأسفرت النتائج عن تصدر نادي الجزيرة لمنافسات اليوم الثاني، وحل نادي بني ياس في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين ثالثاً، وسط تقارب كبير في النقاط يبشر بمنافسة محتدمة في اليوم الختامي على اللقب.



حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وأحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وخلف سالم الواحدي، مدير إدارة الفعاليات والشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الحمادي، رئيس إدارة الحسابات المصرفية المتميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وحسن الشامسي، رئيس إدارة أعمال المتعاملين والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات الفئات السنية الأصغر تحت 12 عاماً، يليها مراسم تتويج الأبطال في فئتي «البدلة» و«من دون البدلة».

وأكد محمد سالم الظاهري أن اليوم الثاني من الجولة الختامية للبطولة يعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، سواء من حيث المستوى الفني، أو حجم المشاركة الجماهيرية والمؤسسية.

وقال: «النزالات القوية والمهارات العالية التي قدّمها اللاعبون تؤكد أننا أمام مواهب قادرة على قيادة مسيرة الجوجيتسو في المستقبل».

بدوره قال محمد الحمادي: «فخورون برعاية هذه البطولة الاستثنائية، وشكّلت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إضافة نوعية إلى أجندة الرياضة الإماراتية، لا سيما على صعيدي حجم المشاركة والمستوى الفني العالي، ناهيك عن تنظيم جولاتها في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس مدى انتشار رياضة الجوجيتسو وارتباطها بالمجتمع الإماراتي، وهذه البطولة أصبحت رمزاً للتميز ومنصة تحتفي بالاحتراف والروح الرياضية، وتجمع الأبطال من جميع أنحاء الدولة».

بدوره، قال محمد نبيه عمر من مصر، وهو أب لثلاث فتيات يشاركن في البطولة في فئات تحت 16 و14 و12 عاماً: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت موعداً سنوياً تنتظره جميع العائلات، وهي لا تجمع اللاعبين فقط، بل توحّد الأسر والجماهير حول قيم جميلة مثل الانضباط، والإصرار، والروح الرياضية، وهذه البطولة تزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا حب التحدي، وتمنحهم شعوراً بالمسؤولية والانتماء، ومجرد المشاركة فيها يشكّل لهم تجربة تبني شخصيتهم وتدفعهم للمستقبل بثقة أكبر».

وعبر اللاعب ماجد سعيد النهدي من نادي العين «حزام رمادي تحت 14 عاماً – وزن 45 كجم» عن سعادته بتحقيق الذهب، مؤكداً أن الصعود إلى منصة التتويج في الجولة الختامية له طعم مختلف، وأن حلمه الأكبر هو تمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالمية.