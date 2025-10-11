الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الجزيرة يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
11 أكتوبر 2025 19:02

 
أبوظبي (الاتحاد)


تواصلت منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية تعكس مكانة البطولة بوصفها إحدى أبرز محطات الموسم المحلي.
وخصّصت المنافسات لفئتي تحت 14 وتحت 16 عاماً لفئة البدلة، حيث قدّم اللاعبون واللاعبات عروضاً فنية وتكتيكية متميزة، عكست حجم التطور في مستوياتهم واستعداداتهم البدنية والذهنية. 
وأسفرت النتائج عن تصدر نادي الجزيرة لمنافسات اليوم الثاني، وحل نادي بني ياس في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين ثالثاً، وسط تقارب كبير في النقاط يبشر بمنافسة محتدمة في اليوم الختامي على اللقب.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية


حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وأحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وخلف سالم الواحدي، مدير إدارة الفعاليات والشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الحمادي، رئيس إدارة الحسابات المصرفية المتميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وحسن الشامسي، رئيس إدارة أعمال المتعاملين والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وتختتم البطولة يوم الأحد بمنافسات الفئات السنية الأصغر تحت 12 عاماً، يليها مراسم تتويج الأبطال في فئتي «البدلة» و«من دون البدلة».
وأكد محمد سالم الظاهري أن اليوم الثاني من الجولة الختامية للبطولة يعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة، سواء من حيث المستوى الفني، أو حجم المشاركة الجماهيرية والمؤسسية.
وقال: «النزالات القوية والمهارات العالية التي قدّمها اللاعبون تؤكد أننا أمام مواهب قادرة على قيادة مسيرة الجوجيتسو في المستقبل».
بدوره قال محمد الحمادي: «فخورون برعاية هذه البطولة الاستثنائية، وشكّلت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إضافة نوعية إلى أجندة الرياضة الإماراتية، لا سيما على صعيدي حجم المشاركة والمستوى الفني العالي، ناهيك عن تنظيم جولاتها في مختلف إمارات الدولة، بما يعكس مدى انتشار رياضة الجوجيتسو وارتباطها بالمجتمع الإماراتي، وهذه البطولة أصبحت رمزاً للتميز ومنصة تحتفي بالاحتراف والروح الرياضية، وتجمع الأبطال من جميع أنحاء الدولة».
بدوره، قال محمد نبيه عمر من مصر، وهو أب لثلاث فتيات يشاركن في البطولة في فئات تحت 16 و14 و12 عاماً: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت موعداً سنوياً تنتظره جميع العائلات، وهي لا تجمع اللاعبين فقط، بل توحّد الأسر والجماهير حول قيم جميلة مثل الانضباط، والإصرار، والروح الرياضية، وهذه البطولة تزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا حب التحدي، وتمنحهم شعوراً بالمسؤولية والانتماء، ومجرد المشاركة فيها يشكّل لهم تجربة تبني شخصيتهم وتدفعهم للمستقبل بثقة أكبر».
وعبر اللاعب ماجد سعيد النهدي من نادي العين «حزام رمادي تحت 14 عاماً – وزن 45 كجم» عن سعادته بتحقيق الذهب، مؤكداً أن الصعود إلى منصة التتويج في الجولة الختامية له طعم مختلف، وأن حلمه الأكبر هو تمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالمية.

الإمارات
أبوظبي
الجزيرة
بني ياس
العين
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©