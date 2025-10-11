الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تتأهل إلى مونديال «التزلج الاستعراضي»

الإمارات تتأهل إلى مونديال «التزلج الاستعراضي»
11 أكتوبر 2025 20:17

 
أبوظبي (وام)

تأهلت ماري بير ويرت إلى بطولة العالم للتزلج الاستعراضي، ضمن فئة الناشئين، «إستونيا 2026»، لتكون أول لاعبة إماراتية تصل لهذا المستوى العالمي.
جاء تأهل لاعبة الإمارات بعد حصولها على تقييم عالٍ ونقاط مؤهلة، ضمن التصفيات الرسمية بمنافسات اليوم الثاني من بطولة «جراند بريكس» للناشئين 2025 للتزلج الاستعراضي في محطتها العالمية قبل الأخيرة، والمقامة حالياً في أبوظبي.
وشهدت منافسات فردي السيدات مشاركة 35 لاعبة من مختلف دول العالم، وحققت اليابانية «ماو شيمادا» المركز الأول، تلتها الأسترالية «هنا باث» بالمركز الثاني.
فيما أقيمت منافسات الزوجي بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة، وسط حضور جماهيري كبير، لحصد النقاط المؤهلة للجولة النهائية من بطولة «جراند بريكس» للناشئين 2025، للتزلج الاستعراضي.
وأكد جمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الرياضات الشتوية، أن إقامة البطولة في أبوظبي، تتويج للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، عبر ما وفرته من بيئة مثالية لاحتضان وتنمية مختلف الرياضات، ومن ضمنها الرياضات الشتوية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وأثنى الظاهري على المتابعة المستمرة من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، والذي يحرص على دعم المنتخبات الوطنية كافة، وبرامج تطوير المواهب الناشئة، ما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية ورفع اسم الدولة في المحافل الدولية.

