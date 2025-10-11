«لقاء عائلي» في نهائي «شنغهاي للتنس»



شنغهاي (أ ب)



يلتقي ابنا عم في نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس، حينما يلتقي فالنتين فاشيرو من موناكو، الذي أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش في قبل النهائي، مع الفرنسي آرثر ريندركنيتش الفائز على الروسي دانييل ميدفيديف.

وحقق فاشيرو، المصنف رقم 204 عالمياً، أكبر فوز في مسيرته من خلال التغلب على ديوكوفيتش 6-3 و6-4، وبينما كان ديوكوفيتش يهدف لتحقيق لقبه رقم 100، سيسعى فاشيرو «26 عاماً» للفوز بلقبه الأول على حساب ابن عمه وزميله في جامعة تكساس إيه أند إم.

وبعد ساعتين من فوز فاشيرو على ديوكوفيتش، عاد فاشيرو إلى الملعب لاحتضان وتهنئة ابن عمه ريندركينتش بعد فوزه على ميدفيديف 4-6 و6-2 و6-4، في لحظة نادرة الحدوث.

وقال ريندركينتش: «في أفضل الأحوال لما كنا لنحلم بذلك، لذلك لا يمكنني القول إنه حلم لأنني لا أظن أن شخصاً واحداً فقط في عائلتنا فكر في ذلك، والآن نحن هنا لقد خضنا العديد من المباريات والآن سنواصل ذلك حتى النهاية، أنه أمر رائع حقاً».

وكان فاشيرو لاعبا بديلا في التصفيات لكنه قدم أسبوعا رائعاً في مسيرته والذي تضمن الفوز في دور الثمانية على الدنماركي هولجر رون.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً: «هل هذا حقيقي ؟ لا أعرف، أن أواجه ديوكوفيتش في الناحية الأخرى من الملعب، كان ذلك تجربة لا تصدق بالنسبة لي».