الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«لقاء عائلي» في نهائي «شنغهاي للتنس»

«لقاء عائلي» في نهائي «شنغهاي للتنس»
11 أكتوبر 2025 20:25

 
شنغهاي (أ ب)

أخبار ذات صلة
سابالينكا تودع بـ «ضربة» بيجولا
جوف تفلت من مقاومة باوليني في ووهان!


يلتقي ابنا عم في نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس، حينما يلتقي فالنتين فاشيرو من موناكو، الذي أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش في قبل النهائي، مع الفرنسي آرثر ريندركنيتش الفائز على الروسي دانييل ميدفيديف.
وحقق فاشيرو، المصنف رقم 204 عالمياً، أكبر فوز في مسيرته من خلال التغلب على ديوكوفيتش 6-3 و6-4، وبينما كان ديوكوفيتش يهدف لتحقيق لقبه رقم 100، سيسعى فاشيرو «26 عاماً» للفوز بلقبه الأول على حساب ابن عمه وزميله في جامعة تكساس إيه أند إم.
وبعد ساعتين من فوز فاشيرو على ديوكوفيتش، عاد فاشيرو إلى الملعب لاحتضان وتهنئة ابن عمه ريندركينتش بعد فوزه على ميدفيديف 4-6 و6-2 و6-4، في لحظة نادرة الحدوث.
وقال ريندركينتش: «في أفضل الأحوال لما كنا لنحلم بذلك، لذلك لا يمكنني القول إنه حلم لأنني لا أظن أن شخصاً واحداً فقط في عائلتنا فكر في ذلك، والآن نحن هنا لقد خضنا العديد من المباريات والآن سنواصل ذلك حتى النهاية، أنه أمر رائع حقاً».
وكان فاشيرو لاعبا بديلا في التصفيات لكنه قدم أسبوعا رائعاً في مسيرته والذي تضمن الفوز في دور الثمانية على الدنماركي هولجر رون.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً: «هل هذا حقيقي ؟ لا أعرف، أن أواجه ديوكوفيتش في الناحية الأخرى من الملعب، كان ذلك تجربة لا تصدق بالنسبة لي».

التنس
شنغهاي
موناكو
فرنسا
نوفاك ديوكوفيتش
ميدفيديف
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©