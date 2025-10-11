الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بوجاتشار يُتوج بسباق لومبارديا للموسم الخامس على التوالي

11 أكتوبر 2025 20:56

 
روما (د ب أ)

الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية


فاز السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات، بسباق «لومبارديا» للموسم الخامس على التوالي، في ختام منافسات سباقات «مونومنت» الخمسة في 2025.
امتد سباق لومبارديا، الإقليم الإيطالي المحيط بمدينة ميلانو، لمسافة 241 كيلومتراً من كومو إلى بيرجامو، واستمر يوماً واحداً.
وحقق بوجاتشار الفائز بسباق فرنسا للدراجات وحامل اللقب، فوزاً جديداً في مسيرته اللامعة، وذلك بعد أسابيع قليلة من تحقيقه اللقب العالمي.
تصدر بوجاتشار السباق بفارق دقيقة و48 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينبويل، ليعادل الرقم القياسي للإيطالي فاوستو كوبي، الذي لم يفز بخمسة سباقات متتالية.
وتتكون سلسلة سباقات «مونومنت» الأخرى التي استمرت ليوم واحد، من سباق ميلانو-سان ريمو، وفلاندرز، وباريس-روبيه، ولييج-باستون-لييج.
وسبق أن فاز بوجاتشار بسباقي فلاندرز ولييج هذا العام، بينما حسم الهولندي ماتيو فان دير بويل الفوز بالسباقين الآخرين.

الإمارات
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
