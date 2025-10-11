الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

5 ميداليات جديدة للدراجات في البطولة العربية بالعراق

5 ميداليات جديدة للدراجات في البطولة العربية بالعراق
11 أكتوبر 2025 22:32

السليمانية (وام)

واصل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية تألقه في البطولة العربية للطريق، المقامة حالياً في محافظة السليمانية بالعراق والمستمرة حتى 13 أكتوبر الحالي، بعدما أضاف 5 ميداليات جديدة إلى رصيده، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية، ليرتفع إجمالي حصيلة الإمارات في البطولة إلى 13 ميدالية ملونة، منها 9 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات.
وأهدى فلاح النعيمي الإمارات ذهبية سباق ضد الساعة فردي للناشئين، فيما نال زميله سلطان الحمادي الميدالية البرونزية بحلوله ثالثاً.
كما توج عبدالعزيز الهاجري بلقب بطل العرب تحت 23 سنة بعد فوزه بذهبية سباق ضد الساعة فردي، في حين فاز عبدالله جاسم بذهبية سباق الكبار ضد الساعة فردي، وحل زميله راشد البلوشي وصيفاً محققاً الميدالية الفضية.

منتخب الدراجات
البطولة العربية للطريق
