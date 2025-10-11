الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. سباقات «قرى الإمارات للجري» تنطلق في الفجيرة

مشاركة مجتمعية واسعة في فعاليات السباق (وام)
12 أكتوبر 2025 01:20

الفجيرة (وام)

انطلق أمس في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة أول سباقات سلسلة «قرى الإمارات للجري 2025»، التي تقام ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025»، برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وتوّج الفائزين في أول السباقات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وعدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.
شهدت فعاليات السباق التي أقيمت في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز مشاركة مجتمعية واسعة، من مختلف الفئات العمرية وأصحاب الهمم، بما يجسد قيم الانتماء والتلاحم والتعاون والتواصل والمشاركة الراسخة في مجتمع الإمارات.
وتضمنت السباقات مسافات متنوعة تناسب مختلف الفئات، منها سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلومتر، والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات، والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلومترات، بما يتيح مشاركة جميع شرائح المجتمع.
وتمثل سباقات «قرى الإمارات للجري» منصة مجتمعية ورياضية تبرز قيم الانتماء والتلاحم، وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها، حيث تتخلل الفعاليات عروض تراثية إماراتية تعرّف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وتبرز الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في الترويج الثقافي والسياحي لمختلف مناطق الدولة.
وتجسد هذه المبادرة دعم القيادة الرشيدة لمختلف البرامج والمبادرات، التي تعزز إشراك جميع فئات المجتمع في الأنشطة الوطنية، وترسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم.
يذكر أن سباقات «قرى الإمارات للجري 2025» تُنظم بالشراكة مع شركة «أدنوك»، وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة، وتهدف هذه السلسلة من السباقات إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع مختلف فئات المجتمع، على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة صحي من خلال سباقات متنوعة، تشمل العائلات والسيدات والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى المدارس والشركات والأندية الرياضية، في بيئة آمنة وملائمة للجميع.

