«أومبودسمان» لجودلفين يتصدر أحدث تصنيفات لونجين

عصام السيد (أبوظبي)

لا يزال مهر جودلفين "أومبودسمان"، الفائز بسباقين من الفئة الأولى، متصدراً أحدث تصنيفات لونجين لأفضل خيول السباق في العالم لعام 2025، ويفخر ابن "نايت أوف ثاندر" بحصوله على تصنيف 128 رطلاً، بعد فوزه في سباقي جودمونت إنترناشونال (ج1) وبرينس أوف ويلز ستيكس (ج1) لهذا العام.

وتتشارك أربعة خيول في ثاني أعلى تصنيف وهو 127، بما في ذلك "سوفرينتي" لجودلفين الفائز بسباق كنتاكي ديربي (ج1) وبيلمونت ستيكس (ج1).

ولم يشارك "سوفرينتي، الذي لم يشارك في أي سباق منذ فوزه الساحق بسباق ترافرز ستيكس (ج1) في 23 أغسطس، إلا أنه سيخوض مشاركته التالية في سباق بريدرز كب كلاسيك (ج1) بقيمة 7 ملايين دولار، في الأول من نوفمبر بمضمار ديل مار، حيث سيواجه أحد الخيول التي تعادل معه في التصنيف، وهو الحصان الياباني "فوريفر يونج"، الفائز بكأس السعودية (ج1).

وحصل الحصان "داريز"، بطل سباق جائزة قوس النصر الفرنسي (ج1) مؤخراً، على تصنيف 127 بعد تغلبه على "ميني هاوك" بفارق رأس في 5 أكتوبر بمضمار لونجشامب، ودخل "داريز" السباق بعد أن حل ثانياً بفارق رأس عن "كروا دو نور" في سباق جائزة الأمير أورانج (ج3)، وفي وقت سابق من هذا الموسم، فاز "داريز" بسباق جائزة يوجين آدم (ج2).

والحصان الآخر المصنف 127 هو "فيلد أوف جولد" جواد جودمونت بطل سباق الـ 2000 جينيز الأيرلندي (ج1)، والفائز بسباق سانت جيمس بالاس ستيكس (ج1).

وبتصنيف 126 تتعادل ثلاثة خيول هي، ديلاكروا، كا ينج رايزنج، ورومانتيك ووراير، فيما يتعادل بتصنيف 125 أربعة خيول هي، جلاندجان، دانون ديسيل، فيرسنس، وجان بروجل.

وحققت "ميني هوك"، الفرس الأعلى تصنيفاً في أفضل التصنيفات العالمية (123)، أداءًا رائعاً هذا العام، حيث فازت بسباقات يوركشاير أوكس (ج1)، وإبسوم أوكس (ج1)، وآيريش أوكس (ج1).

ويعتمد تصنيف لونجين على التصنيفات التي حققتها الخيول المشاركة في سباقات الخيل حول العالم، من أميركا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا، وآسيا، وصولاً إلى أستراليا ونيوزيلندا.

ويُجمع هذا التصنيف تحت رعاية الاتحاد الدولي لهيئات سباق الخيل (IFHA) من قِبل مسؤولي السباقات وخبراء تقييم الخيول الذين يمثلون القارات الخمس، والذين يُحددون ترتيب التصنيف بالاتفاق على تصنيف كل حصان.

ويعتمد هذا التصنيف على أداء الخيول في سباقات النخبة التي تُقام خلال الفترة المُحددة، مع مراعاة جودة المنافسين وإنجازات كل حصان، وتنشر تصنيفات لونجين بانتظام على مدار العام، ويُصدر التصنيف السنوي المُوحد في يناير.

وتشير التصنيفات السنوية إلى الأبطال في فئات المسافة المختلفة على سبيل المثال سباق السرعة أو الميل، سواء كان عشبياً أو ترابياً، وكذلك فئة المهرات والأفراس.