«أبوظبي للزوارق» رابع جولة زينزهو الصينية في «مونديال الفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

حل فريق أبوظبي للزوارق السريعة في المركز الرابع عبر المتسابق إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 6، وذلك في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، التي أُقيمت اليوم في مدينة زينزهو الصينية، بعد أن انطلق من المركز التاسع وتمكّن من التقدم خمس مراكز خلال مجريات السباق.

وجاء الأداء القوي لستارك نتيجة استراتيجية ناجحة للفريق واستقرار الزورق على المسار، ليضيف نقاطاً مهمة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بالترتيب العام للبطولة.

وأنهى زميله في الفريق منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 5، السباق في المركز السادس عشر بعد منافسة قوية مع نخبة من أبرز السائقين العالميين.

ومن جانبه، أشاد ثاني القمزي، مدير إدارة فريق أبوظبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بأداء الفريق في الجولة، مؤكداً أن الأمل لا يزال قائماً في المنافسة على اللقب العالمي، وقال: «ما زال أمامنا جولتان في البطولة، وفرصتنا قائمة للمنافسة على لقب العالم. أداء إريك اليوم كان رائعاً، وتقدمه من المركز التاسع إلى الرابع يعكس إصرار الفريق وروحه القتالية.

وأضاف القمزي أن الفريق سيواصل تحضيراته المكثفة للجولات القادمة، بهدف تحقيق منصة تتويج جديدة، ورفع علم الإمارات عالياً في ختام الموسم العالمي.