الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي والرفاق يخلطون كل الأوراق!

ميسي والرفاق يخلطون كل الأوراق!
12 أكتوبر 2025 11:37

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأكثر تهديفاً في التاريخ.. سواريز ينضم إلى القائمة مع رونالدو وميسي وبيليه
بعد أول 80 مباراة.. «ميسي ميامي» يتفوق على «رونالدو النصر»

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4/صفر على أتلانتا يونايتد، فجر اليوم، في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.
ووضع المهاجم الأرجنتيني فريقه في المقدمة، عندما قطع الكرة من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة رائعة في الشباك في الدقيقة 39.
وصنع ميسي الهدف لزميله خوردي ألبا في الدقيقة 52، بعد أيام قليلة من إعلان مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق اعتزاله في نهاية موسم الدوري الأميركي لكرة القدم.
واستغل ألبا، البالغ من العمر 36 عاماً، تمريرة ميسي العالية، قبل أن يضعها من فوق حارس المرمى جايدن هيبرت.
وسجّل القناص الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز الهدف الثالث لإنتر ميامي بتسديدة من الوضع طائراً من على حدود منطقة الجزاء.
واختتم ميسي التسجيل قبل ثلاث دقائق من النهاية، حيث رد ألبا الجميل بتمريرة رائعة لزميله الأرجنتيني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إنتر ميامي حافظ على موقعه في المركز الثاني في القسم الشرقي من الدوري الأميركي لكرة القدم، بالتساوي في عدد النقاط مع سينسيناتي، وبفارق أربع نقاط عن فيلادلفيا يونيون المتصدر.

ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©