ميسي والرفاق يخلطون كل الأوراق!

لندن (د ب أ)

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4/صفر على أتلانتا يونايتد، فجر اليوم، في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ووضع المهاجم الأرجنتيني فريقه في المقدمة، عندما قطع الكرة من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة رائعة في الشباك في الدقيقة 39.

وصنع ميسي الهدف لزميله خوردي ألبا في الدقيقة 52، بعد أيام قليلة من إعلان مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق اعتزاله في نهاية موسم الدوري الأميركي لكرة القدم.

واستغل ألبا، البالغ من العمر 36 عاماً، تمريرة ميسي العالية، قبل أن يضعها من فوق حارس المرمى جايدن هيبرت.

وسجّل القناص الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز الهدف الثالث لإنتر ميامي بتسديدة من الوضع طائراً من على حدود منطقة الجزاء.

واختتم ميسي التسجيل قبل ثلاث دقائق من النهاية، حيث رد ألبا الجميل بتمريرة رائعة لزميله الأرجنتيني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إنتر ميامي حافظ على موقعه في المركز الثاني في القسم الشرقي من الدوري الأميركي لكرة القدم، بالتساوي في عدد النقاط مع سينسيناتي، وبفارق أربع نقاط عن فيلادلفيا يونيون المتصدر.