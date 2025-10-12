الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
بعد أول 80 مباراة.. «ميسي ميامي» يتفوق على «رونالدو النصر»

بعد أول 80 مباراة.. «ميسي ميامي» يتفوق على «رونالدو النصر»
12 أكتوبر 2025 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)

خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 80 مباراة مع نادي إنتر ميامي الأميركي، ولكن كيف يقارن سجله بسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعد نفس العدد من المباريات.
وأصبح ميسي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، حيث حقق ذلك في 80 مباراة فقط، ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً يبدو في حالة جيدة بما يكفي للعب في أوروبا، لكنه يستمتع بوقته على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
واحتفل ميسي مؤخراً بظهوره رقم 80 مع النادي بأداء فردي رائع، حيث قدم 3 تمريرات حاسمة في فوز إنتر ميامي 4-1 على فريق نيو إنجلاند، وخلال أول 80 مباراة له مع إنتر ميامي، سجّل ميسي 66 هدفاً وقدم 34 تمريرة حاسمة، ما يعني أنه ساهم بـ 100 هدف في المجموع.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في حصيلة أهدافه هو أن 3 منها فقط جاءت من نقطة الجزاء، حيث تمكّن على أرض الواقع، من التسجيل مع إنتر ميامي ركلات حرة ضعف عدد ركلات الجزاء التي سجّلها.
وبالمقارنة مع الأسطورة البرتغالية، سجل رونالدو 73 هدفاً في أول 80 مباراة له مع النصر، على الرغم من أن 19 من تلك الأهداف جاءت من ركلات جزاء، لذلك، ورغم أن كريستيانو رونالدو سجّل أهدافاً أكثر من ميسي في أول 80 مباراة خاضها، إلا أن ميسي لا يزال يتمتع بالأفضلية عندما يتعلق الأمر بالأهداف دون ركلات الجزاء.
وقدم رونالدو 18 تمريرة حاسمة مع النصر في أول 80 مباراة له، أي أقل بـ 16 تمريرة حاسمة مما قدمه ميسي مع إنتر ميامي.
وبطبيعة الحال، ونظراً لعمرهما، يقدم كلا اللاعبين أرقاماً مميزة منذ مغادرتهما أوروبا، ولكن ميسي يتمتع بأفضلية طفيفة على رونالدو، وفي المجمل خلال أول 80 مباراة، ساهم ميسي بمعدل مساهمة تهديفية كل 64.8 دقيقة مع إنتر ميامي، بينما ساهم رونالدو بمعدل 77.6 دقيقة مع النصر.

سجل ميسي مع إنتر ميامي:
عدد المباريات: 80
عدد الأهداف: 66
عدد التمريرات الحاسمة: 34 
عدد الأهداف المسجلة: 100 
ركلات الجزاء: 3
عدد الركلات الحرة: 6 
عدد الدقائق لكل هدف: 98.2
عدد الدقائق لكل هدف غير ركلات الجزاء: 102.8
عدد الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 64.8 

سجل رونالدو مع النصر:
عدد المباريات: 80
عدد الأهداف: 73 
عدد التمريرات الحاسمة: 18
عدد الأهداف المسجلة: 91
عدد ركلات الجزاء: 19 
عدد الركلات الحرة: 5
عدد الدقائق لكل هدف: 96.7 
عدد الدقائق لكل هدف غير ركلات الجزاء: 130.8
عدد الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 77.6

