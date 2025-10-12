الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ناجلسمان يدرس مطالبة نوير بالعدول عن الاعتزال

ناجلسمان يدرس مطالبة نوير بالعدول عن الاعتزال
12 أكتوبر 2025 14:15

برلين(د ب أ)

أكد يواخيم لوف، المدرب الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم، قناعته بأن المدرب الحالي للماكينات جوليان ناجلسمان، يفكر في مطالبة الحارس المخضرم مانويل نوير بالتراجع عن اعتزاله اللعب الدولي.
واعتزل حارس مرمى بايرن ميونيخ اللعب مع المنتخب الألماني في عام 2024 بعد سلسلة من الإصابات، لكن نوير البالغ من العمر 39 عاماً عاد إلى مستواه المعهود بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
وكان مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، هو الخليفة المحتمل لنوير، لكنه عانى من سلسلة من الانتكاسات البدنية، ما جعل أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، الخيار الأول لناجلسمان.
وقال ناجلسمان هذا الأسبوع أنه تحدث مع نوير، لكنه "حتى الآن" لن يعود إلى صفوف ألمانيا.
كما بدا نوير، الفائز بكأس العالم 2014 تحت قيادة لوف، غير متحمس للفكرة، لكن مدربه السابق يعتقد أن هناك ما هو أبعد من ذلك.
وقال لوف لصحيفة "بيلد" اليوم الأحد: "إذا استمر مانويل في اللعب على أعلى مستوى، كما رأينا مؤخراً وعرفناه لسنوات عديدة، فأنا متأكد من أن جوليان ناجلسمان سيأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "يجب ألا يكون القرار بدافع الحنين إلى الماضي، بل قراراً رياضياً بحتاً، أنا متأكد من أن جوليان يفكر في إعادة مانويل".
ومن المستبعد أن يشارك تير شتيجن بشكل مستمر في اللعب قبل كأس العالم في يونيو 2026، إما بسبب الإصابة أو بسبب خلافاته مع برشلونة.

يواخيم لوف
جوليان ناجلسمان
مانويل نوير
