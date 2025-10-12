الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كايو كانيدو: نريد الذهاب إلى كأس العالم

كايو كانيدو: نريد الذهاب إلى كأس العالم
12 أكتوبر 2025 14:19

أبوظبي (الاتحاد)
عبّر كايو كانيدو، لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته بالفوز على عُمان، مؤكداً أن الجميع في المنتخب يقاتل من أجل هدف واحد، وهو الوصول إلى كأس العالم، وقال كانيدو: «جميعنا نريد الذهاب إلى كأس العالم، فالوطن يحتاج لمثل هذه اللحظات، وقد وضعوا فينا كامل الثقة. الجماهير كانت دافعاً كبيراً لنا، حضرت من كل مكان وأثّرت فينا جميعاً».
وأضاف: «كل مباراة نلعبها بقلب رجل واحد وبكل قوة من أجل الوطن، وأعتقد أننا أثبتنا ذلك في الشوط الثاني عندما أظهرنا الشخصية التي نريد أن نكون عليها، الأمر ليس سهلاً، وسنحاول الاستفادة من يومي الراحة قبل مواجهة قطر، والمدرب يعرف جيداً كيف يدير ذلك». 
وتابع: «بعد الهدف الأول، المدرب شدّد على ضرورة الاعتماد على العرضيات، وكان يؤمن بأن إحدى الكرات ستسكن الشباك، كوزمين مدرب ذكي جداً ويقرأ المباراة بشكل مميز»، وختم كايو تصريحاته مؤكداً «علينا أن نحترم قطر، فلدينا مباراة قوية وسنقاتل من أجل الفوز والتأهل»

