كلوب يجدد الثقة في «المانشافت»

برلين (د ب أ)

مازال المدرب الشهير يورجن كلوب يشعر بالثقة في المنتخب الألماني ومدربه جوليان ناجلسمان، رغم الأداء المتذبذب للفريق هذا العام.

وقال المدرب السابق لليفربول وبروسيا دورتموند لقناة «أر تي أل»، مساء السبت، على هامش بطولة بادل تنس في مايوركا بإسبانيا: «أعلم أن كل شيء سينتهي على ما يرام، جوليان مدرب استثنائي، ولدينا لاعبون استثنائيون».

وأشار كلوب إلى أنه لم يسبق لأي فريق أن فاز بكأس العالم دون تجاوز تحديات التصفيات.

وأوضح كلوب: «قبل كأس العالم 1990 التي فازت بها ألمانيا الغربية، اضطر إيكه توماس هاسلر إلى تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة ليقودنا إلى هناك، يجب تجاوز التصفيات أولاً».

وأشار: «يحتاج الفريق إلى استعادة ثقته بنفسه وتعلّم القتال معاً، هذا ما يعملون عليه الآن، وبعد ذلك سنرى كأس عالم رائعة مع المنتخب الألماني». كما أعرب كلوب عن ثقته في صانع لعب منتخب ألمانيا فلوريان فيرتز، الذي لم يظهر بمستواه المعهود في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشعور الأولى له مع فريقه الجديد ليفربول.

وأكد كلوب: «فلوريان فيرتز موهبة نادرة، وسيظهر ذلك في كل مباراة في مرحلة ما، كما فعل مع ليفركوزن».