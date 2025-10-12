حمدان بن مبارك: جيل «الأبيض» الحالي يملك مؤهلات صياغة «مجد خالد»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم منتخبنا الوطني، بمناسبة فوزه على شقيقه العُماني في ملحق التصفيات المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأشاد بأداء اللاعبين ويقظة الجهاز الفني، داعياً إلى إكمال الخطوة الأخيرة بنجاح.

وتقدم معالي رئيس الاتحاد بالتهنئة لجمهور الكرة الإماراتية، مشيداً بدوره المؤثر قبل وخلال المباراة لأنه كان خير سند ومحفز، مؤكداً أن المواجهة الأخيرة أمام المنتخب القطري الشقيق تحتاج إلى مزيد من التحفيز حتى يتحقق الهدف.

ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك أسرة المنتخب الوطني إلى الاستفادة من دروس التجربة العُمانية، والتركيز على المباراة الأخيرة، وقال: «نحن على يقين أن هذا الجيل من اللاعبين يدرك مسؤولياته، ويسعى إلى دخول التاريخ، وكتابة فصل جديد للكرة الإماراتية، لأنه يملك المؤهلات التي تساعده على صياغة مجد خالد، المباراة الأخيرة هي الفيصل، وعلينا أن نستعد لها ذهنياً وبدنياً، ونخوضها بشجاعة فائقة وحكمة».

وأضاف: «إن الشعب الإماراتي وعشاق الكرة الإماراتية ينظرون إلى مباراة الحسم بعين متفائلة، لأنهم يثقون بمواهب اللاعبين وقدراتهم وطموحاتهم، ونحن في اتحاد الكرة نشاطر مجتمعنا النظرة نفسها، ونتطلع إلى تحقيق الحلم الذي طال انتظاره».