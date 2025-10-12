الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد اليد يُكمل «المجلس الجديد» برئاسة سعود صالح

اتحاد اليد يُكمل «المجلس الجديد» برئاسة سعود صالح
12 أكتوبر 2025 17:30

دبي (الاتحاد)
انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، الذي عقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور ممثلي 16 نادياً أعضاء الجمعية العمومية، وحضور لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر، والتي أدارت العملية الانتخابية.
وفي بداية الاجتماع، أعلنت لجنة الانتخابات فوز سعود صالح بمقعد الرئيس، بعدما حسم الرئاسة بالتزكية، فيما فاز في العضوية كل من إبراهيم الحمادي وحصل على 14 صوتاً، ومحمد علي الحمادي، وحصل على 12 صوتاً، ومحمد حسن السويدي 9 أصوات، ورحمة غالب 8 أصوت.
كما تمت إعادة الانتخابات على العضو الخامس لمجلس الإدارة، بعدما تساوى في المقعد الخامس 4 مرشحين، وهم: ياسر النقبي، وعمر الزبير، وعبدالسلام بلال، وعدنان المطروشي، وحصل ياسر النقبي على المقعد الأخير في مجلس الإدارة، بعدما نال 12 صوتاً في الإعادة.

