بطولة «أبوظبي سويم فور لايف» تُتوج أبطالها في العين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للرياضات المائية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بطولة أبوظبي «سويم فور لايف» في مدينة العين، بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإمارات، بمشاركة 250 سباحاً وسباحة من الفئات العمرية من 8 إلى 17 عاماً، في مسبح جامعة الإمارات.

تمثل هذه البطولة أول تعاون بين النادي وإدارة جامعة الإمارات، في إطار سعي الطرفين لتعزيز الشراكات المجتمعية، ودعم المبادرات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضات المائية، وتطوير المواهب الوطنية، شهد الحدث مشاركة 9 فرق وأكاديميات، حيث تم تنظيم مسابقات متعددة تناسب جميع الأعمار، مما أضفى طابعاً حيوياً ومميزاً على الأجواء.

حضر البطولة عدد كبير من الأهالي والعائلات، الذين قدموا دعمهم للسباحين والسباحات، حيث شارك في تكريم الفائزين وتتويج الأبطال إبراهيم مختار، رئيس قسم وحدة الأنشطة الطلابية بجامعة الإمارات والذي أبدى سعادته بالحضور المميز من السباحين الصغار والنشء وعائلاتهم للبطولة، وأحمد المصعبي، مدير قسم أندية الرياضات الفردية بمجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة النادي خويطر سعيد الظاهري وأحمد خلفان الجهوري.

صرح إبراهيم مختار بأن المسابقة فرصة للتعرف على الدور الإيجابي الذي تلعبه رياضة السباحة والنشاط البدني بشمل عام في المجتمعات، مشيراً إلى حرص جامعة الإمارات على تعزيز مبدأ الرياضة لخدمة المجتمع في جميع أنشطتها ومشاركاتها كأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتطوير النشء من أبناء الدولة والمقيمين.

وقال حميد الهوتي، رئيس مجلس الإدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية: «سعداء بتواجدنا في منطقة العين، هذه المنطقة الحيوية التي تشهد توسعاً رائعاً وتطوراً على الأصعدة كافة، ومنها الصعيد الرياضي، وأن دعم الأنشطة الرياضية هنا هو جزء أساسي من رؤيتنا للمساهمة في هذا الحراك التنموي».

وأضاف الهوتي: «أتقدم بجزيل الشكر لجامعة الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي على رعايتهما ودعمهما الذي كان له الأثر الأكبر في نجاح هذا الحدث، كما ندعو جميع عشاق السباحة للتسجيل في النسخة الثالثة للبطولة الدولية أبوظبي سويم فور لايف، المقرر إقامتها من 12 إلى 14 ديسمبر 2025 على مسبح النادي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد».