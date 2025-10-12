الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 27 نوفمبر

قرعة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 27 نوفمبر
12 أكتوبر 2025 18:30

أبوظبي (الاتحاد)

حددت اللجنة المنظمة العليا للنسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الساعة الثانية بعد ظهر 27 نوفمبر المقبل، موعداً لسحب القرعة بفندق البستان نوفتيل أبوظبي، مقر إقامة الوفود، عبر «تقنية الفيديو»، استعداداً لانطلاقة المنافسات 28 نوفمبر، بصالة «مبادلة أرينا» والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتواصل التسجيل حالياً حتى موعد القرعة، ويتوقع مشاركة 80 دولة.
واطمأنت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد على عمل اللجان كافة، بما يسهم في توفير متطلبات النجاح للبطولة والراحة للوفود الشقيقة والصديقة في بلدهم الثاني، مواصلة نجاحات البطولات الماضية التي حظيت بتقدير من الاتحاد الدولي.
وتبدأ منافسات البطولة السنوية بنزالات الأوزان الخفيفة تحت 48 و52 و57 للسيدات، وتحت 60 و66 كجم للرجال، والتي تُقام على فترتين صباحية ومسائية، وتليها في اليوم الثاني منافسات وزن الخفيف المتوسط تحت 63 و70للسيدات، و73 و81 كجم للرجال، ويشهد ختام البطولة منافسات الوزن الثقيل لتحت وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت وفوق وزن 90 كجم، وتحت وفوق وزن 100 كجم للرجال، ويعقب ذلك مراسم التتويج للفائزين.
من ناحية أخرى، يواصل منتخبنا الأول تدريباته في إيطاليا، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تُقام في نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تعقبها بطولة «أبوظبي جراند سلام».

