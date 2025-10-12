17 ميدالية لمنتخب الدراجات الهوائية في البطولة العربية

السليمانية (وام)

اختتم منتخب الدراجات الهوائية مشاركته في البطولة العربية للطريق التي استضافتها محافظة السليمانية بالعراق، محققاً 17 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، وفضيتين، و4 برونزيات.

وشهد اليوم الختامي حصول عبدالله جاسم على الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لفئة الكبار، محققاً الثنائية الذهبية بعد فوزه سابقاً بسباق ضد الساعة، فيما جاء زميله أحمد المنصوري في المركز الثالث متوجاً بالميدالية البرونزية.

كما توج البطل معضد المشغوني بذهبية سباق الفردي العام لفئة الناشئين، بينما حصد منتخب الناشئين الميدالية الفضية في الترتيب الفرقي لسباق الفردي العام.

وعلى صعيد الفرق، واصل منتخب الإمارات للكبار تألقه بتصدره الترتيب العام للفرق، متفوقاً على منتخبي العراق والأردن.