اتحاد المصارعة يستعرض تبادل الخبرات مع جورجيا

تبليسي (وام)

استعرض اتحاد المصارعة، سبل التعاون الاستراتيجي الدولي، وتبادل الخبرات مع نظيره الجورجي.

وقال الاتحاد في بيان، إن وفداً من الاتحاد قام بزيارة رسمية إلى العاصمة تبليسي، بتنظيم سفارة الدولة لدى جورجيا.

وأوضح أن الخطوة ترسخ جهود الاتحاد، واستراتيجياته المستقبلية، وتوظيف الرياضة كأداة للتواصل الثقافي، وتعزيز الصداقة بين الشعوب، وبناء شراكات دولية رائدة، تسهم في تمكين اللاعبين، وتطوير المنظومة الرياضية، بما يعزز الرؤية الوطنية، للاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأشار إلى أن الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، وجيجا تاماز رئيس الاتحاد الجورجي للمصارعة، استعرضا فرص التعاون في مجالات إعداد اللاعبين، وتبادل الخبرات الفنية، وإقامة المعسكرات والبطولات المشتركة.

وزار الوفد أبرز منشآت المصارعة في جورجيا، للاطلاع على أنظمة التدريب المتقدمة، والبنية التحتية التي أسهمت في تطوير هذه الرياضة، بما يفتح آفاق توظيف الخبرات في دعم برامج اتحاد الإمارات للمصارعة.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى إطلاق مبادرات مشتركة خلال المرحلة المقبلة، تعزز من تطوير المصارعة، لتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يرسخ مكانة الإمارات في تنمية هذه الرياضة إقليمياً ودولياً.