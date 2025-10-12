اختتام «الندوة الإقليمية» للتحكيم الرياضي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات الندوة الإقليمية للتحكيم الرياضي التي استضافتها اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي على مدار يومين في أبوظبي.

وشهدت الفعاليات استعراض أفضل الممارسات لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وجهودها التطويرية المستمرة منذ تأسيسها، بمشاركة سلمان الأنصاري، نائب رئيس المؤسسة بالإضافة إلى عرض لمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بعنوان «هل التحكيم الرياضي مهدد؟» من قبل بينوا باسيكيير - شريك مكتب شارل روسسيل.

وأكد الدكتور محمد بن ناصر باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن تجربة المركز ثرية، وتتضمن فوائد كثيرة، تتعلق بالنشأة والأنظمة والتشريعات والإدارة، وحجم القضايا، والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل.

وأشار إلى أهمية تطوير مراكز التحكيم سواء على المستويين القاري والدولي، وإثراء مراكز التحكيم الوطنية، لافتا إلى التواصل مع المراكز الناشئة في عدد من الدول الآسيوية، لتزويدها بمعلومات حول كيفية التأسيس، والتعامل مع القضايا، واكتساب الثقة فيما يتعلق بالتحكيم الرياضي.

بدوره أوضح سالم الرواحي، من لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي في سلطنة عمان، أن الملتقى يلقي الضوء على الكثير من الأمور المرتبطة بالتحكيم الرياضي، لاسيما أن مشاركة عدد من الدول الآسيوية، تطرح الأفكار المختلفة، وإبراز التجارب في الإمارات وقطر والسعودية.

وأشار إلى تطلعهم للاستفادة من هذه التجارب، وتطبيقها في سلطنة عمان بعد إنشاء لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي، خصوصاً مع تطلعات مستقبلية لإنشاء مركز مستقل يتعلق بالجانب الرياضي التحكيمي.

وقال المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان، إن الندوة الإقليمية للتحكيم الرياضي في أبوظبي، حققت أهدافها في تعميق الرؤية حول أحدث التطورات، وأفضل الممارسات في القانون الرياضي الدولي، والتعريف بالتحكيم الرياضي، وإجراءاته، وأبرز القضايا، بتفاعل مميز من مسؤولي وخبراء التحكيم الرياضي في الدول الآسيوية.

وأعرب المجلس في ختام الفعاليات عن تقديره البالغ لجهود دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، واللجنة الأولمبية الوطنية، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، على الجهود المميزة في استضافة الحدث، كما أثنى على المشاركة الفاعلة من المسؤولين والخبراء على مستوى القارة في جلسات النقاش.