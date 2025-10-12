الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«فيكتوري تيم» بطل جولة زينزهو في «مونديال الفورمولا- 1»

«فيكتوري تيم» على منصة التتويج (الاتحاد)
13 أكتوبر 2025 01:00

دبي (الاتحاد)

واصلت زوارق الإمارات تفوقها في بطولة العالم للفورمولا - 1، حيث استمر تفوق فريق فيكتوري في تحقيق الإنجازات العالمية بعد فوزه بالجولة الثالثة من بطولة العالم «للفورمولا - 1» للزوارق السريعة، التي احتضنتها مدينة زينزهو الصينية، وذلك بحصول أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3 على المركز الأول في السباق الرئيسي الذي أقيم بمشاركة نخبة الفرق الدولية، وجاء زورق أبوظبي في المركز الرابع.
وجاء نجاح فريق الفيكتوري مزدوجاً، بعدما حل أيضاً، شون تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4 بالمركز الثاني، في هيمنة واضحة للفريق الإماراتي، واكتملت منصة التتويج بحصول راستي وايت من فريق الشارقة على المركز الثالث.
وانفرد أليك ويكستروم بصدارة الترتيب الفردي لبطولة العالم، رافعاً رصيده إلى 66 نقطة، وتقدم زميله شون تورونتي إلى المركز الثاني بإجمالي 59 نقطة، يليهما وايت أيضاً برصيد 58 نقطة.
وساهم هذا الانتصار في تعزيز موقع فريق الفيكتوري في صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 125 نقطة، ويليه بالمركز الثاني فريق الشارقة 95 نقطة، وفريق السويد 82 نقطة، وفريق أبوظبي 50 نقطة.
وهنأ محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفريق هذا الانتصار المهم، وقال: «أكد فريق الفيكتوري طموحه بالمنافسة على لقب بطولة العالم في هذا الموسم من خلال هذا الانتصار، الذي ضاعف سعادتنا مع وجود سائقي فيكتوري في المركزين الأول والثاني، كما أنه جاء في توقيت مثالي في الجولة الثالثة، مما يرفع لدينا الحافز والتركيز مع تبقّي جولتين خلال هذا الموسم».

