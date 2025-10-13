للمرة الثانية.. المغرب إلى نصف نهائي مونديال الشباب

لندن (رويترز)

تأهل منتخب المغرب إلى قبل نهائي في كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي، بفوزه 3-1 على الولايات المتحدة بعد مباراة مثيرة.

وبلغ المغرب بهذا الفوز قبل النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2005 في هولندا، قبل أن يخسر 3-صفر من نيجيريا، واكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من البرازيل في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيلتقي في المباراة القادمة بالفائز من مواجهة فرنسا والنرويج.

وافتتح فؤاد الزهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأميركي التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها كول كامبل.

واستعاد المغرب التقدم في الدقيقة 67، بعدما وضع المدافع جوشوا وايندر الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يحسم ياسين جسيم فوز منتخب بلاده قبل ثلاث دقائق على النهاية.

واستحوذ المنتخب الأميركي على الكرة في الشوط الأول، وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 28 عبر تسديدة زافير جوزو التي اصطدمت في العارضة.

وبعدها بثلاث دقائق لعب سعد حداد تمريرة عرضية من الجهة اليسرى نحو عثمان ماعما، الذي هيأ الكرة بكعب القدم إلى الزهواني ليضع الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وأدركت أميركا التعادل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء، عقب تدخل المدافع علي معمر على نولان نوريس، ليحولها كامبل إلى الشباك وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأضاف المغرب الهدف الثاني بعد رمية تماس نفذها الزهواني إلى داخل منطقة الجزاء، لتسبب رميته الطويلة ارتباكا في منطقة جزاء الولايات المتحدة، وتصل إلى ياسر زابيري الذي سدد الكرة لتصطدم بالمدافع وايندر وتسكن الشباك.

وحسم المغرب تأهله إلى قبل النهائي بعد هجمة مرتدة سريعة، بدأت بتمريرة طويلة من الزهواني استلمها البديل إلياس بومسعودي وراوغ حارس أميركا ومرر الكرة إلى جسيم، الذي وضعها في الشباك.