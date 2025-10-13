الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
40 ساعة تدريب تجهز «ناشئ الجودو» في طشقند

40 ساعة تدريب تجهز «ناشئ الجودو» في طشقند
13 أكتوبر 2025 11:25

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخبنا الوطني لناشئ الجودو في معسكره التدريبي الذي يستمر بمدينة طشقند عاصمة أوزبكستان حتى 24 أكتوبر الحالي، بمشاركة منتخب أوزبكستان استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية، ويعقبها المشاركة في بطولة غرب آسيا للجودو، بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل.
ويتضمن برنامج البعثة التدريب المشترك لمدة 40 ساعة من تدريبات والمباريات تجريبية مع المنتخبات العمرية الأوزبكية بصالة الاتحاد الرئيسية في طشقند، حيث تضم البعثة 6 لاعبين هم، بطي أحمد الهاشمي (خورفكان) مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي (الفجيرة للفنون القتالية) صقر العتيبي (الشارقة الرياضي) محمد ماجد الشامسي وعمر عبد العزيز (نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).. .
ويشتمل البرنامج اليومي في الفترة الصباحية وبعد الظهر على تدريبات الجري وتمارين الإطالة والتدريبات البدنية والتحمل، وفي الفترة المسائية على تدريبات الجودو المشتركة، ثم تقنيات الجودو الحديثة على البساط، ثم الركض مجدداً وتمارين تقوية عضلات البطن، ثم برنامج الساونا، وفي الأسبوع الثاني تبدأ المباريات التجريبية المشتركة.

منتخب الجودو
دورة الألعاب الآسيوية
