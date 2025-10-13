«مبادلة أبوظبي للتنس» تستعد لكتابة الفصل الرابع بنسخة 2026

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة أبرز نجمات التنس العالميات مجدداً، مع انطلاق النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تُقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير 2026، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وتأتي هذه النسخة بعد نجاح غير مسبوق في النسخة السابقة، التي شهدت مشاركة 8 لاعبات من بين أفضل 20 لاعبة مصنفة على مستوى العالم، وحضور آلاف المشجعين على مدار ثمانية أيام حافلة بالمنافسات، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كحدث رياضي عالمي بارز يسلط الضوء على أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقد رسخت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مكانتها سريعاً كإحدى أبرز البطولات على أجندة التنس النسائي العالمي، ليس فقط لما تمنحه من نقاط تصنيفية مهمة، بل أيضًا بفضل استقطابها لعدد من أفضل اللاعبات المصنفات منذ انطلاقتها قبل ثلاث سنوات.

ومع مشاركة 28 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقاً من نخبة فرق الزوجي، تمضي النسخة الرابعة في البناء على نجاح نسخة 2025، التي شهدت تتويج البطلة الأولمبية والفائزة بالنسخة الأولى من البطولة بليندا بنشيتش، بعد فوزها على النجمة الصاعدة آشلين كروغر في المباراة النهائية، فيما حصد الثنائي يلينا أوستابنكو وإيلين بيريز لقب الزوجي.

وتأتي النسخة الرابعة لتواصل مسيرة النجاح، حيث تُقام البطولة بالشراكة بين مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن سلسلة بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة التابعة لجولة «هولوجيك»، مقدمةً مزيجاً متكاملاً من المنافسات العالمية والأجواء الترفيهية العائلية. وتمتد فعالياتها على مدار ثمانية أيام من التصفيات وصولاً إلى النهائيات المقررة يوم السبت 7 فبراير، لتمنح الجماهير تجربة رياضية حافلة بالإثارة والتشويق.

وإلى جانب المتعة على أرض الملعب، ستمنح البطولة الجمهور فرصة استثنائية للفوز برحلة إلى واشنطن لشخصين، لحضور بطولة مبادلة دي سي المفتوحة 2026، بما يشمل تذاكر السفر والإقامة والدخول إلى منطقة كبار الشخصيات، وذلك عند شراء التذاكر قبل نهاية نوفمبر، تقديرًا لدعم المشجعين الأوائل.

وأصبحت البطولة ركيزة رئيسة في أجندة أبوظبي الرياضية، مؤكدة التزام الإمارة باستضافة الفعاليات العالمية ذات الأثر المستدام على المجتمع. ويواصل برنامج المدارس دوره في إشراك آلاف الطلاب في العاصمة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واستلهام القدوة من أبرز نجمات اللعبة. كما تسلط البطولة الضوء على مشاركة السيدات الإماراتيات في أدوار محورية، بما يعكس حرصها على صقل المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة المرأة في القطاع الرياضي.

وتحرص البطولة على تقديم تجربة جماهيرية متكاملة تضفي بعداً ترفيهيياً يثري الحدث الرياضي. حيث توفر قرية التنس أجواء مميزة تناسب جميع الأعمار، مع فرصة لقاء نجمات التنس في جلسات خاصة، والاستمتاع بالعروض الحية، والمشاركة في مسابقات للفوز بجوائز حصرية.

من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس محطة بارزة على الأجندة الرياضية العالمية لأبوظبي، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة للرياضة، ونتطلع إلى استقبال اللاعبات العالميات والجماهير مجدداً في مدينة زايد الرياضية في نسخة جديدة استثنائية».

وبدوره، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: «على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، تفخر مبادلة برعاية رياضة التنس، وتقديم تجارب وفعاليات رياضية عالمية المستوى في دولة الإمارات. وبصفتنا مستثمراً عالمياً، نلتزم بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد ليس فقط في القطاعات التي نستثمر فيها، بل أيضًا في المجتمعات التي نخدمها. وقد أصبحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس وخلال فترة وجيزة، واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، وباتت مصدر إلهام للمواهب الشابة، ومنصة تجمع أفراد المجتمع بروح واحدة».