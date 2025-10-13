«الإمارات للدرّاجات» بطل سباق «فالدانجو أوروبا»



فالدانجو (وام)



عزّز، فريق الإمارات إكس آر جي للدرّاجات الهوائية، رصيده من الإنجازات الدولية بفوز جديد، حيث أحرز البريطاني آدم ييتس لقب النسخة الافتتاحية من سباق فالدانجو- أوروبا «تروفيو تيسيله آي مودا» الذي أقيم في إيطاليا.

وجاء فوز ييتس بعد أسبوع من تتويجه بلقب كوبا أجوستوني، ليؤكد جاهزيته العالية في ختام الموسم، حيث حسم السباق الإيطالي الذي امتدّ لمسافة 170 كيلومتراً، في صعودٍ متميز نحو قمة سانتواريو دي أوروبا، بفضل استراتيجية جماعية محكمة من الفريق الإماراتي، جمعت بين خبرة النجوم وطموح المواهب الصاعدة.

وفي أهم محطات السباق، برزت مساهمات الدرّاجين إينيا سامبينيللو، وماتيو بابلو راميريز، وأدريا بيريكاس، إذ شكّل الثلاثي ركيزة الأداء التكتيكي الذي مهّد الطريق لانتصار ييتس، وسط منافسة قوية من عدد من أبرز الدرّاجين الأوروبيين.

وعبّر ييتس عن سعادته بإنهاء موسمه بانتصار جديد، مشيداً بروح الفريق والعمل الجماعي الذي ساعده على التتويج، مؤكداً أن السباق شكّل ختاماً مثالياً لموسم طويل، بدأه في فبراير الماضي.