«شباب الترايثلون» يتألق في سباق عجمان

«شباب الترايثلون» يتألق في سباق عجمان
13 أكتوبر 2025 12:22

 
عجمان (الاتحاد)

واصل منتخب الشباب للترايثلون تألقه، بعد سيطرته على المراكز الأولى في سباق عجمان، ضمن الاستعداد المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تقام في مملكة البحرين.
في مسافة السبرنت «الشباب»، انتزع ديكستر باتون المركز الأول، وتبعه يوسف الهنائي، وماثيو جرين، وفي مسافة السوبر سبرنت «الشباب»، فاز ماكسيميليان هون بالمركز الأول، وتبعه عبدالله حسن آل علي، وعلي الكعبي، وفي مسافة السوبر سبرنت «الشابات»، نالت آنا لورا دافيدا شتاين المركز الأول.
وقال أحمد الشامسي، نائب رئيس الاتحاد: «نفخر بما قدمه شباب وشابات المنتخب في سباق عجمان، والتألق يؤكد الجاهزية الكاملة للفريق قبل مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات وتمثيل مشرف للإمارات على المستوى الآسيوي».

الإمارات
عجمان
الترايثلون
دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
