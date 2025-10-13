الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«القابضة» تفتتح ملعبين للسلة في أبوظبي

«القابضة» تفتتح ملعبين للسلة في أبوظبي
13 أكتوبر 2025 12:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت القابضة «ADQ»، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ملعبين عامّين مطوَّرين لكرة السلة في أبوظبي، وتأتي المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط في الإمارة، من خلال توفير مرافق رياضية عالية الجودة للمجتمع، وتشجيع الأفراد على المشاركة في أنشطة تُعزِّز الصحة الجسدية والتواصل الاجتماعي.
وبعد النجاح الذي حقَّقته المنشأة الأولى المُجدَّدة في مدينة زايد الرياضية، تُمثِّل الملاعب الجديدة في «كابيتال بارك» الخطوة التالية من التعاون بين شركة «القابضة» والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، مع خطط مستقبلية لافتتاح المزيد من المنشآت في أبوظبي والعين.
وتُشكِّل هذه المبادرة جزءاً من جهود شركة «القابضة» الأوسع لتعزيز التفاعل المجتمعي، وتوفير منصّات مستدامة تُلهم أفراد المجتمع من مختلف الأعمار لتبنّي أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.
وشهدت مراسم الافتتاح قصَّ الشريط من أحمد فاضل خادم المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وأنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة»، وديفيد واتس، رئيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في الشرق الأوسط.
وشارك لاعبو دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي» في جلسات عيادات اللياقة للرابطة، وهي سلسلة من الحصص التفاعلية التي تهدف إلى التوعية باللياقة البدنية والتغذية الصحية وأسلوب الحياة السليم، ما أضفى حيوية على المنشأة.
وافتُتِحَت ملاعب «كابيتال بارك» أمام الجمهور خلال مباريات دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركي أبوظبي 2025 المُقدَّمة من شركة «القابضة»، والتي جمعت «نيويورك نيكس» و«فلادلفيا سيفنتي سيكسرز».
ويُسهم توقيت الافتتاح في تعزيز أثر هذا التعاون من خلال إلهام المجتمع على البقاء نشطاً، بالتزامن مع الاحتفاء بالمواهب العالمية في كرة السلة وتنامي شعبية هذه الرياضة في الإمارات.
 

