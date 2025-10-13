بينج يكمل «الثلاثية» في «جولة دي بي ورلد»



أبوظبي (الاتحاد)



أصبح الإنجليزي ماركو بينج أكثر اللاعبين حصداً للانتصارات هذا الموسم في «جولة دي بي ورلد» بإجمالي 3 ألقاب، بفوزه في بطولة إسبانيا المفتوحة في مدريد، ليتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، وذلك مع تبقّي بطولتين فقط على التصفيات الختامية التي تقام بضيافة الدولة في نوفمبر المقبل.

وجاء فوز بينج بعد تفوّقه على مواطنه دانيل براون في جولة فاصلة، حقق خلالها 3 ضربات مقابل 4 ضربات لمنافسه، وذلك بعد تساوي اللاعبين في ختام الجولات الأربعة للبطولة، بإجمالي 15 ضربة تحت المعدل.

وكسب بينج جائزة تتخطّى نصف مليون دولار، والأهم حصد 835 نقطة جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 3691 نقطة في المركز الثاني لتصنيف «السباق إلى دبي»، خلف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي متصدر الترتيب وحامل اللقب، برصيد 4084 نقطة.

ويعتبر هذا اللقب الثالث لبينج هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، بعد فوزه بلقبي بطولتي هاينان الصينية في أبريل الماضي، وجينيسيس أسكتلندا المفتوحة في يوليو الماضي، علماً أنه لم يسبق له قبل ذلك الفوز بأي لقب في الجولة قبل ذلك، واكتفى بتحقيق المركز 110 في تصنيف «السباق إلى دبي» في 2024.

من جانبه، حصل الوصيف براون على 555 نقطة أيضاً، ليتقدم بدوره إلى المركز العاشر في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1992 نقطة.

وشهدت البطولة حصول السويسري جويل جيرباخ على المركز الثالث، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصل على 312 نقطة ويتقدم إلى المركز 60 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 775 نقطة، ويُبقي آماله قائمة بالتأهل إلى التصفيات الختامية.

ويضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية بالدولة، بداية مع بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» التي تقام في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر.