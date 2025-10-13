الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نهاية العزلة.. زيدان يختار وجهته القادمة!

نهاية العزلة.. زيدان يختار وجهته القادمة!
13 أكتوبر 2025 12:56

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن المدرب الأسطوري زين الدين زيدان نهاية العزلة، ورغبته في العودة للملاعب، وإلى عالم التدريب، بعد ابتعاده لأكثر من أربع سنوات، لكنه استبعد في الوقت نفسه تولي تدريب يوفنتوس في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن حلمه الأكبر هو قيادة المنتخب الفرنسي يوماً ما.
وجاءت تصريحات زيدان خلال مشاركته في مهرجان الرياضة بمدينة ترينتو الإيطالية، حيث تحدّث عن مسيرته لاعباً في إيطاليا ومدرباً في ريال مدريد، إلى جانب رؤيته للمستقبل، زيدان الذي لم يُشرف على أي فريق منذ مغادرته ريال مدريد في «صيف 2021»، بعد نهاية ولايته الثانية التي تُوج خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، أوضح أنه ما زال يملك الشغف نفسه باللعبة، وقال النجم الفرنسي السابق، رداً على سؤال حول نواياه في العودة: «سأعود بالتأكيد إلى التدريب».
وعن إمكانية قيادة يوفنتوس في المستقبل، أجاب: «لا أعرف، لم يحدث ذلك في الماضي لأنني اخترت طرقاً أخرى، لكن يوفنتوس دائماً في قلبي، لقد منحني الكثير منذ أن وصلت إليه، لكن لا يمكنني التنبؤ بما يحدث».
وعن هدفه المستقبلي، قال: «رغبتي هي تدريب المنتخب الفرنسي في يوم من الأيام، ليس الآن بالضرورة، ولكن في المستقبل، نعم، هذا ما أريده»، وبهذا التصريح، يضع زيدان حداً للشائعات التي ربطته مؤخراً بيوفنتوس، مؤكداً أن وجهته المقبلة تكون أقرب إلى المنتخب الفرنسي، في حال قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تغيير الجهاز الفني الحالي بقيادة ديدييه ديشامب.

فرنسا
منتخب فرنسا
زين الدين زيدان
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
