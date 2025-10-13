حمد فيصل يمنح شباب الأهلي «اللقب الأول» في «الطاولة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُوّج حمد فيصل، لاعب نادي شباب الأهلي، بطلاً لبطولة الدولة الأولى، لفردي الأشبال لكرة الطاولة، التي أقيمت على صالة نادي الوصل، بعد فوزه في المباراة النهائية على مايد نواف، لاعب الشارقة، في مواجهة مثيرة أظهرت المستوى التصاعدي للمواهب السنية في اللعبة.

وحلّ «ثنائي» النصر، عبدالله البلوشي وحسين الحواي، في المركز الثالث مناصفة، فيما توّج الفائزين النجم الدولي السابق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، راشد عبدالحميد الذي أثنى على التنظيم والمستوى الفني المتطور للمشاركين، مؤكداً أن المنافسات السنيّة تشكّل ركيزة أساسية في بناء مستقبل اللعبة.

وفي سياق إداري، اعتمد اتحاد كرة الطاولة، برئاسة المهندس داوود الهاجري، انضمام راشد عبدالحميد، ومحمد غلوم خوري إلى عضوية مجلس الإدارة المنتخب للدورة الجديدة 2025-2028، والذي يضم في تشكيلته إبراهيم العسم، حسن الزرعوني، أحمد البحر، فيصل الكعبي، عمار خلف الشامسي، وشيخة خميس الشامسي الفائزة بمقعد العنصر النسائي.

ويُعد مجلس الإدارة الجديد أول تشكيل بعد اعتماد النظام الأساسي المحدّث، الذي ينص على أن يتألف المجلس من تسعة أعضاء، يُنتخب سبعة منهم، بينهم مقعد الرئيس ومقعد المرأة، بينما يملك الرئيس المنتخب صلاحية تعيين عضوين إضافيين.

كما أقرّت الجمعية العمومية شرطاً أساسياً للترشح، يقضي بأن يكون المرشح لاعباً سابقاً في كرة الطاولة، أو مارس العمل الإداري في أحد الأندية لمدة موسمين على الأقل، مع استثناء مقعد العنصر النسائي من هذا الشرط.