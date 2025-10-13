الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رونالدو يحطم رقم ميسي في «ضربات الجزاء» الضائعة!

رونالدو يحطم رقم ميسي في «ضربات الجزاء» الضائعة!
13 أكتوبر 2025 13:13

معتز الشامي (أبوظبي)


يعد التسجيل من «علامة الجزاء» ليس بالسهولة التي تبدو عليها، وعدد من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخها يخطئون في كثير من ضربات الجزاء، وعادة يملك كل فريق منفذاً مخصصاً لضربات الجزاء، ويكون هذا اللاعب قادراً على التألق تحت الضغط وامتلاك أسلوب دقيق في تسديد الكرة. 
ويبلغ متوسط معدل تحويل ضربات الجزاء إلى أهداف 75%، ومع ذلك حتى أكثر منفذي ضربات الجزاء ثباتاً قد يهدرون أيضاً، وتضم قائمة اللاعبين الأكثر إهداراً لضربات الجزاء في العصر الحديث أسماء مثيرة للدهشة، مثل كريستيانو رونالدو، خبير ضربات الجزاء، الذي يحتل مرتبة متقدمة، ونرصد قائمة اللاعبين الأكثر إهداراً لها.

1- كريستيانو رونالدو «34 ضربة ضائعة»
بعد إهداره 4 من آخر 16 ضربة جزاء نفذها خلال الـ12 شهراً الماضية، أصبح رونالدو الآن صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين إهداراً لضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، وإلى جانب إهداره أكبر عدد من ضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، سجل رونالدو أيضاً أكثر من أي لاعب آخر «177 ضربة جزاء»، ونفذ أكثر من أي لاعب آخر «211 ضربة جزاء» في التاريخ، ورغم إهداره 34 ضربة جزاء، إلا أن نسبة نجاحه في تحويل ضربات الجزاء إلى أهداف «83.8%» لا تزال أعلى بكثير من المتوسط.

2- ليونيل ميسي «32 ضربة ضائعة»
وفي العام الماضي، حمل ميسي الرقم القياسي أكثر لاعب إهداراً لضربات الجزاء في تاريخ كرة القدم، قبل أن يحصل عليه رونالدو، وتبلغ نسبة نجاح ميسي في التسجيل «77.9%»، حيث لا تزال أعلى من المتوسط، وفي المجمل، سدد 145 ضربة جزاء، وسجل 113 منها، وأضاع 32.

3-نيمار «22 ضربة ضائعة»
ومع أن البرازيلي عادة ما يكون بارداً في تسديد ضربات الجزاء، إلا أنه أهدر عددا لا بأس به منها على مر السنين، في المجمل، نفذ 113 ضربة جزاء، سجل منها 91، بنسبة نجاح بلغت 80.5%، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط، ومنذ عودته إلى سانتوس في وقت سابق من هذا العام، حقق سجلاً مثالياً من ضربات الجزاء، حيث سجل ضربتي الجزاء اللتين نفذهما.
وتجدر الإشارة إلى أن سجله في ضربات الجزاء مع باريس سان جيرمان كان أعلى بكثير من المتوسط، حيث سجل 28 من أصل 31 ركلة جزاء نفذها في فرنسا، بنسبة نجاح بلغت 90.3%.

4- فرانشيسكو توتي «20 ضربة ضائعة»
وكان توتي بارعاً في تسديد ركلات الجزاء في سنواته الأخيرة، ومن اللافت للنظر أنه لم يهدر أي ضربة جزاء خلال مواسمه الأربعة والنصف الأخيرة، وسجل آخر 13 ضربة جزاء متتالية قبل اعتزاله، طوال مسيرته الكروية، سدد 106 ضربات جزاء، وسجل 86 منها.

5-تشيرو إيموبيلي «19 ركلة ضائعة»
بعد إهداره اثنتين من آخر 7 ضربات جزاء نفذها مع بشكتاش، تجاوز إيموبيلي مؤخراً زلاتان إبراهيموفيتش «17 ضربة مهدرة» في هذه القائمة، وفي المجمل، نفذ 105 ضربات جزاء، سجل منها 86 وأضاع 19، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 81.9%.

 

