مهاجم الشارقة مُهدد بالإيقاف!



علي معالي (أبوظبي)



يواجه راي ماناج مهاجم الشارقة، ومنتخب ألبانيا، خطر الإيقاف، بعد السلوك الذي قام به في مباراة بلاده أمام صربيا، والتي انتهت بفوز البانيا بهدف سجله ماناج، في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث احتفل اللاعب بطريقة مثيرة للجدل، وصنع علامة النسر ذي الرأسين، الذي له أهمية تاريخية لكل من الألبان والصرب، وتلقى ماناج بطاقة صفراء من الحكم الروماني كوفاكس، وما قام به اللاعب يعتبره البعض تحريضاً على الكراهية أو العنف، وهو ما قد يكتبه الحكم في تقريره.

ويعاقب اللاعب أو المسؤول الذي يحرّض علناً على الكراهية أو العنف بالإيقاف لمدة 6 أشهر على الأقل، وغرامة لا تقل عن 5000 فرنك سويسري «5382 يورو»، وبالإضافة إلى ذلك، في الحالات الخطيرة - لا سيما إذا ارتكبت الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أو في يوم المباراة في الملعب أو بالقرب منه مباشرة، يكون مبلغ الغرامة 20، ألف فرنك سويسري «21528 يورو»، كما جاء في المادة 14 من لوائح «الفيفا» التأديبية.

وهناك احتمال بأن تتم معاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة 10 مباريات على الأقل لكل من ينتهك كرامة، أو سلامة، بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بكلمات، أو أفعال مسيئة، أو تمييزية، أو مهينة على أساس العرق، أو اللون، أو الأصل، أو الدين، أو التوجه السياسي.

يذكر أن منتخب ألبانيا يحلّ وصيفاً في مجموعته خلف إنجلترا برصيد 11 نقطة، ويخوض مباراة أخيرة أمام أندورا متذيل المجموعة بنقطة، يوم 3 نوفمبر المقبل.