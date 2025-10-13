الأكثر تهديفاً في التاريخ.. سواريز ينضم إلى القائمة مع رونالدو وميسي وبيليه



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل الأوروجوياني لويس سواريز 600 هدف في مسيرته، ما جعله اللاعب السابع والعشرين في تاريخ كرة القدم الذي يحقق هذا الرقم التاريخي، وجاء هدف سواريز الـ600 في مرمى أتلانتا يونايتد، خلال فوز فريقه إنتر ميامي 4-0، بالدوري الأميركي، وسجل اللاعب 42 هدفاً في 82 مباراة مع إنتر ميامي، بمعدل هدف كل 156 دقيقة.

وبإحرازه 600 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده، تفوق سواريز على أمثال زلاتان إبراهيموفيتش، وكريم بنزيمة، وهوجو سانشيز، وزيكو، وألفريدو دي ستيفانو، وعدد لا يحصى من الأساطير الآخرين على مر السنين.

وبحسب سجلات منظمة «إحصائيات كرة القدم والرياضة الترفيهية»، أصبح سواريز الآن اللاعب السابع والعشرين الأكثر تهديفاً في تاريخ كرة القدم، وإذا قرر سواريز الاستمرار في اللعب، بعد انتهاء موسم 2025، ربما يتفوق على أمثال فريدريك روبرتس، وجيولا زينجيلر، وفيرناندو بيروتيو، الذين هم جميعاً على مسافة قريبة من اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً.

ومن بين اللاعبين البارزين في القرن الحادي والعشرين، فقط روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو سجلوا أهدافاً أكثر من سواريز.

وفي التصنيف العام، يحتل ليفاندوفسكي المركز الرابع عشر، وميسي حالياً في المركز الخامس، ورونالدو هو ثاني أعلى لاعب تهديفياً على الإطلاق، وباستثناء الأهداف المسجلة في المباريات الودية، لم يصل أي لاعب كرة قدم على الإطلاق إلى 1000 هدف رسمي، لكن كريستيانو رونالدو يقترب من هذا الرقم، وحتى كتابة هذه السطور، سجل رونالدو 946 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده، وهو ما يعني أنه يحتاج إلى 54 هدفاً آخر قبل أن يصل إلى حاجز الألف هدف.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن رونالدو يحتاج إلى تسجيل 44 هدفاً، حتى يتجاوز إجمالي إروين هيلمتشن، الذي يعتبر حالياً اللاعب الأكثر أهدافاً على مر العصور برصيد 989 هدفاً.

وفي حالة هيلمتشن، سجلت معظم أهدافه في الدوريات الألمانية الدنيا، ولذلك غالباً ما يغفل اسمه في بعض سجلات الأرقام القياسية، سجل رونالدو أهدافاً رسمية على أعلى مستوى أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم، ولكن بما في ذلك جميع المسابقات، لا يزال هيلمتشن يتصدر القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض كتب الأرقام القياسية أشادت بلاعبين مثل بيليه وجوزيف بيكان وروماريو وآخرين، مع أن هذه الأرقام عادة ما تشمل الأهداف المسجلة في مباريات غير رسمية، ووفقاً للبيانات التي جمعها منظمة «إحصائيات كرة القدم والرياضة الترفيهية»، فإن هؤلاء هم اللاعبون الـ27 الذين سجلوا 600 هدف أو أكثر.