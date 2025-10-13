الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً

بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
13 أكتوبر 2025 14:20

أربيل (وام)

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تخطف الأضواء في البطولة الدولية للخيل العربية بالمغرب
برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ترسم أجمل لوحة بالأرجنتين

نظمت جمعية الإمارات للخيول العربية للعام الثاني على التوالي بمدينة أربيل، بطولة كردستان لجمال الخيل العربية، بالتعاون مع نادي أربيل الدولي للفروسية، وسط حضور رسمي وجماهيري مميّز.
وشهدت البطولة، التي اختتمت أمس واستمرت يومين، منافسات قوية بين نخبة من الخيول العربية الأصيلة، بلغ عددها نحو 81 خيلاً، تعود ملكيتها إلى 23 من الملاك والمربين من مختلف مناطق إقليم كردستان والعراق.
وشاركت جمعية الإمارات للخيول العربية في البطولة، بفريق كامل من الكوادر الوطنية من دولة الإمارات، ضم حكام تقييم وحكام ساحة وأعضاء لجان انضباطية، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات التنظيم.
وتم استخدام نظام أجهزة «iPad» لحساب وعرض النتائج مباشرةً على شاشات العرض بتقنية مبتكرة، فيما حظي هذا النظام بإشادة واسعة لفاعليته وتأثيره الإيجابي على نجاح البطولة.
وتأتي مشاركة الجمعية في إطار التعاون الوثيق مع بطولة أربيل، وبهدف الارتقاء بمستوى منافسات عروض الخيول العربية.

جمعية الإمارات للخيول العربية
جمال الخيل العربية
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©