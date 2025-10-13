الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة

فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
13 أكتوبر 2025 14:23

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«لقاء عائلي» في نهائي «شنغهاي للتنس»
سابالينكا تودع بـ «ضربة» بيجولا

حصد كل من فالنتين فاشرو من موناكو وابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش، ثمار مغامرتهما المدهشة في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، التي انتهت بتتويج الأول بطلاً، فقفز الفائز 164 مرتبة في التصنيف العالمي، والثاني 26 مركزاً.
وحسم فاشرو المباراة النهائية التاريخية والمؤثرة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3.
خاض فاشرو (26 عاماً) غمار دورة شنغهاي وهو مصنّف في المركز 204 عالمياً، واضطر إلى خوض التصفيات، قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، والدنماركي هولجر رونه، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم ريندركنيش في النهائي. أدت هذه المغامرة الرائعة إلى احتلاله المركز الأربعين في التصنيف الجديد الاثنين.
أما ريندركنيش (30 عاماً)، فبات في المركز السادس والعشرين بعد أن كانت أفضل مرتبة احتلها في المرتبة 42 عام 2022.
بدوره أزاح الفرنسي في طريقه إلى النهائي كلاً من الألماني ألكسندر زفيريف، والتشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، والروسي دانييل مدفيديف.
ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى، حيث بقي الإسباني كارلوس الكاراز في الصدارة، علماً بأنه قرر عدم المشاركة في شنغهاي، متقدماً على الإيطالي يانيك سينر، الذي انسحب منها بداعي إصابة في ساقه تعرض لها خلال مباراته مع الهولندي تالون خريكسبور في الدور الأول.
وفي فئة السيدات، اقتربت الأميركية كوكو جوف الفائزة بدورة ووهان لماسترز الألف نقطة، من البولندية إيجا شفيونتيك صاحبة المركز الثاني.
وتغلّبت جوف على مواطنتها جيسيكا بيجولا في النهائي 6-4 و7-5.
ولم يعُد يفصل بين جوف وشفيونتيك سوى 895 نقطة، علماً بأن الأخيرة خرجت من الدور ربع النهائي في ووهان.
في المقابل، استعادت بيجولا المركز الخامس في التصنيف.
وعلى الرغم من خسارتها العديد من النقاط كونها حاملة اللقب العام الماضي، بخروجها في نصف النهائي، بيد أن البيلاروسية أرينا سابالينكا احتفظت بفارق مريح في الصدارة وبرصيد 10400 نقطة.

نوفاك ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©