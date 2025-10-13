فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة

باريس (أ ف ب)

حصد كل من فالنتين فاشرو من موناكو وابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش، ثمار مغامرتهما المدهشة في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، التي انتهت بتتويج الأول بطلاً، فقفز الفائز 164 مرتبة في التصنيف العالمي، والثاني 26 مركزاً.

وحسم فاشرو المباراة النهائية التاريخية والمؤثرة بنتيجة 4-6 و6-3 و6-3.

خاض فاشرو (26 عاماً) غمار دورة شنغهاي وهو مصنّف في المركز 204 عالمياً، واضطر إلى خوض التصفيات، قبل أن يضرب بقوة بتخطيه لاعبين أمثال الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، والدنماركي هولجر رونه، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم ريندركنيش في النهائي. أدت هذه المغامرة الرائعة إلى احتلاله المركز الأربعين في التصنيف الجديد الاثنين.

أما ريندركنيش (30 عاماً)، فبات في المركز السادس والعشرين بعد أن كانت أفضل مرتبة احتلها في المرتبة 42 عام 2022.

بدوره أزاح الفرنسي في طريقه إلى النهائي كلاً من الألماني ألكسندر زفيريف، والتشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، والروسي دانييل مدفيديف.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى، حيث بقي الإسباني كارلوس الكاراز في الصدارة، علماً بأنه قرر عدم المشاركة في شنغهاي، متقدماً على الإيطالي يانيك سينر، الذي انسحب منها بداعي إصابة في ساقه تعرض لها خلال مباراته مع الهولندي تالون خريكسبور في الدور الأول.

وفي فئة السيدات، اقتربت الأميركية كوكو جوف الفائزة بدورة ووهان لماسترز الألف نقطة، من البولندية إيجا شفيونتيك صاحبة المركز الثاني.

وتغلّبت جوف على مواطنتها جيسيكا بيجولا في النهائي 6-4 و7-5.

ولم يعُد يفصل بين جوف وشفيونتيك سوى 895 نقطة، علماً بأن الأخيرة خرجت من الدور ربع النهائي في ووهان.

في المقابل، استعادت بيجولا المركز الخامس في التصنيف.

وعلى الرغم من خسارتها العديد من النقاط كونها حاملة اللقب العام الماضي، بخروجها في نصف النهائي، بيد أن البيلاروسية أرينا سابالينكا احتفظت بفارق مريح في الصدارة وبرصيد 10400 نقطة.