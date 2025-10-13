ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أثار غياب النجم ليونيل ميسي عن تشكيلة منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا، في المباراة الودية التي انتهت بفوز «التانجو» 1-0، تساؤلات كثيرة بين الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما شوهد قائد المنتخب في مدرجات الملعب دون أن يشارك في اللقاء.

وقرر المدرب ليونيل سكالوني إراحة قائد فريقه بشكل مفاجئ، رغم التوقعات بمشاركته لاستعادة الإيقاع بعد عودته من فترة التوقف مع إنتر ميامي الأميركي، وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، كشف سكالوني السبب الحقيقي وراء القرار قائلاً: «قررت ألا يلعب ليونيل ميسي لأنني أردت تجربة الثنائي لوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز معاً في الهجوم، لا أكثر ولا أقل، وكان من المهم أن أرى كيف يتكاملان داخل الملعب، خصوصاً أنهما يقدمان مستويات رائعة مع نادييهما».

وأضاف مدرب الأرجنتين أن اللقاء منح الجهاز الفني فرصة لاختبار أكثر من خيار هجومي، والبحث عن حلول تكتيكية جديدة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بهدف وحيد سجله جيوفاني لو سيلسو، بعد أداء متباين بين شوطي اللقاء، وقال سكالوني على المباراة: «الشوط الأول كان جيداً وصنعنا فرصاً كثيرة، أما في الثاني فواجهنا بعض الصعوبات في أول 25 دقيقة، ثم غيرنا طريقة اللعب وأصبحنا أكثر صلابة من دون الكرة. هذه المباريات تمنحنا مؤشرات مهمة، وتؤكد أنه لا يوجد خصم سهل، فالجميع يلعب ضدنا بكل قوة».

وأكد سكالوني أن اللقاء كان مفيداً من ناحية التجربة والاختبار، خاصة أنه أتاح فرصة لاكتشاف مدى انسجام المجموعة الجديدة مع العناصر الأساسية في الفريق الذي يسعى للحفاظ على لقبه العالمي.

وبعد ودية فنزويلا، يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر أمام منتخب بورتو ريكو، حيث يعتزم سكالوني الاعتماد على مجموعة من الوجوه الشابة، وقال في هذا الصدد: «سيحصل اللاعبون الجدد على فرصتهم أمام بورتو ريكو، لم يشاركوا اليوم لأنني كنت أعرف مسبقاً أن المباراة لن تسع الجميع، لكنهم سيلعبون الثلاثاء وعليهم استغلال الفرصة».

ومن أبرز الأسماء التي يُتوقع أن تشارك في المواجهة المقبلة، والتر بينيتز، ليوناردو باليردي، نيكولاس باز، جوليانو سيميوني، وفرانكو ماستانتونو.

وبهذا القرار، يواصل سكالوني تنفيذ خطته لتجديد دماء المنتخب استعدادا لمونديال 2026، مع الحفاظ على توازن بين الخبرة التي يمثلها ليونيل ميسي، وحماس الجيل الصاعد الذي يأمل في كتابة فصل جديد في مسيرة الأرجنتين الذهبية.