اتحاد الفروسية يناقش مع الأطباء البيطريين التحديثات الجديدة



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم اتحاد الفروسية والسباق اجتماعاً موسعاً للأطباء البيطريين الرسميين المعتمدين من الاتحاد الدولي للفروسية، في مقر الاتحاد بأبوظبي، بحضور نحو خمسين طبيباً بيطرياً، وجاء الاجتماع ضمن جهود الاتحاد المستمرة، لتعزيز التواصل بين الكوادر البيطرية العاملة في مجال الفروسية، وتوحيد الممارسات بما يتماشى مع أحدث اللوائح والمعايير الدولية.

وألقى الدكتور معاذ عبد الله اليحيائي، رئيس قسم البيطرة في الاتحاد، محاضرة شاملة تناولت أبرز التحديثات الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الأطباء البيطريين في الفعاليات والمسابقات الرسمية.

وشمل جدول أعمال الاجتماع استعراض البروتوكولات الجديدة المتعلقة بإصدار جواز السفر الوطني للخيل، وآلية تطبيق نظام التطعيم الإلكتروني، الذي يتيح للأطباء إدخال بيانات الخيل ومتابعة سجلات التطعيم بصورة رقمية دقيقة، إضافة إلى مناقشة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بالأطباء الرسميين والمعالجين وفق القواعد البيطرية المعتمدة.

كما شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً بين الأطباء الحاضرين تم خلاله تبادل الآراء وطرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل البيطري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع الفروسية بالدولة.

وأكد اتحاد الفروسية والسباق في ختام الاجتماع حرصه على دعم الكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل متكاملة تسهم في الارتقاء بالمعايير البيطرية، بما يضمن صحة وسلامة الخيل، ويعزّز مكانة الدولة الريادية في مجال الفروسية على المستويين الإقليمي والدولي.