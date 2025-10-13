الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاقة قوية لدوري المضمار في الشارقة

انطلاقة قوية لدوري المضمار في الشارقة
13 أكتوبر 2025 15:30

 
الشارقة (الاتحاد) 

انطلقت منافسات الدوري المحلي للمضمار، الذي ينظمه اتحاد الدرّاجات، بإقامة السباق الأول على مضمار زايد الدولي للدراجات في مقر الاتحاد بالشارقة، بمشاركة 29 لاعباً يمثلون 7 أندية، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية متميزة أكدت تطور اللعبة على مستوى الدولة.
وأسفرت النتائج عن تتويج عدد من الأبطال في مختلف الفئات، حيث فاز عبدالله إبراهيم من نادي الحمرية بالمركز الأول في سباق «إسكراتش» فئة الشباب لمسافة 7.5 كيلومتر، وجاء يوسف بدر من نادي النصر ثانياً، وخليفة خميس من نادي خورفكان ثالثاً.
وفي فئة الكبار لمسافة 10 كيلومترات، توّج محمد العليلي من نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، تبعه زميله خالد معيوف في المركز الثاني، بينما جاء راشد عبدالله من نادي دبي ثالثاً.
وفي سباق الإقصاء للشباب، فاز يوسف بدر من نادي النصر بالمركز الأول، وجاء عبدالله إبراهيم من الحمرية في المركز الثاني، وسيف محمد من نادي الشارقة ثالثاً.
أما في سباق الإقصاء للكبار، أحرز سيف الكعبي من شباب الأهلي المركز الأول، وتبعه محمد يوسف من نادي دبي ثانياً، ومحمد العليلي من شباب الأهلي ثالثاً.
وأكد مسؤولو الاتحاد أن هذه السباقات تمثل باكورة فعاليات الموسم الرياضي الجديد، وتهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للدراجين استعداداً للاستحقاقات العربية والقارية المقبلة.

الإمارات
اتحاد الدراجات
الدراجات
الشارقة
