منتخب الجولف يكثّف استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية للشباب
13 أكتوبر 2025 16:00

 
دبي (الاتحاد)
يواصل منتخب الجولف تدريباته اليومية المكثّفة في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب، المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وانطلقت محطات الإعداد بمعسكر خارجي ناجح أقيم في المغرب على مدار ثلاثة أسابيع، تخلله برنامج تدريبي شامل ركّز خلاله الجهاز الفني التدريبي على الجوانب الفنية والبدنية والنفسية، بالإضافة إلى مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الشهرية التي ينظمها الاتحاد، ما أسهم في رفع مستويات الجاهزية التنافسية لجميع عناصر المنتخب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
ويترأّس وفد الإمارات المشارك خالد مبارك الشامسي، ويضم المدرب كاميرون فان رويين، فيما يمثل المنتخب في منافسات فئة الشباب عبدالله سالمين، محمد ثابت، ومروان العمادي، أما فئة السيدات فتضم اللاعبات سارة علي أبوبكر، آسيا سليم، وأنكا ماتيو.
وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، أن الاتحاد لم يدخر جهداً في توفير كافة متطلبات الإعداد والتأهيل الفني للاعبين واللاعبات، سواء من خلال المعسكرات الخارجية أو البرامج المحلية المنتظمة، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد وتحقيق الطموحات والآمال المنشودة التي تعكس تطور اللعبة في الدولة.
وأضاف الهاشمي: «نثق بقدرة لاعبينا ولاعباتنا على تمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة في هذا المحفل القاري الكبير، ونأمل أن تتوّج جهودهم بنتائج مشرّفة تواكب الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجولف من قيادتنا الرشيدة ومن اللجنة الأولمبية الوطنية واتحادنا».

