عبدالعزيز محمد: قراءة كوزمين.. والروح القتالية سر تألق «الأبيض»



علي معالي (أبوظبي)



أرجع عبدالعزيز محمد، نجم منتخب الإمارات ونادي الشارقة الأسبق، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالشارقة، تفوق منتخبنا الوطني على شقيقه العُماني لسببين مهمين، قائلاً: «قراءة كوزمين للمباراة سريعاً في الشوط الثاني، والروح العالية والقتالية للاعبين سر التألق في مشوار المونديال».

وقال: «لم يتأخر كوزمين في تغييراته بالشوط الثاني، حيث دفع بثلاثة لاعبين دفعة واحدة، ميولهم الأساسية الشق الهجومي والتوازن في الوسط، وهم حارب عبدالله سهيل، كايو كانيدو، ويحيى نادر، وهؤلاء صنعوا الفارق كثيراً في الشوط الثاني، حيث وضحت أهداف كوزمين من المباراة، وشكّل بذلك ضغطاً على المنافس الذي لم يتحمل كثيراً، حتى جاءت الدقيقة 76، ليسجل ميلوني هدفاً أعاد التوازن، ونجح كايو لوكاس في تسجيل هدف التقدم، والاقتراب كثيراً من عودة «الأبيض» إلى كأس العالم بعد غياب طويل».

وأضاف:«نجح كوزمين بامتياز في إدارته للمباراة، وأيضاً تغييراته التي صنعت الفارق، ولا يُمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبه الحارس المتألق خالد عيسى الذي ظهر في أوقات مهمة مثل أسد يدافع عن عرينه في أوقات صعبة بالمباراة، وهكذا تعودنا من خالد عيسى، ونحن دائماً نملك حراس مرمى على مدار التاريخ يتألقون في المواقف الصعبة».

ونصح عبدالعزيز محمد لاعبي منتخبنا وكوزمين، وقال: «علينا نسيان ما حدث، والفرحة الكبرى بعد مباراة قطر التي تحتاج إلى تركيز شديد في الخط الخلفي، في ظل وجود عناصر متميزة هجومياً لدى «العنابي»، وهنا يقع دور كبير على وسط وهجوم «الأبيض»، وما يثلج الصدر هو الزحف الجماهير الرائع خلف المنتخب».