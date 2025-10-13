بدر أحمد: كوزمين يتألق بعد «السبعين»!



علي معالي (أبوظبي)



أكد بدر أحمد مدير الكرة بنادي الشارقة، أن فوز منتخبنا الوطني على شقيقه العُماني في تصفيات «المونديال» يُعيد لنا جميعاً الثقة في قدرتنا على التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقال: «رغم تأخرنا بهدف مبكر، لكن ثقتي كانت كبيرة في قدرتنا على التعادل والتفوق، وهذه هي طريقة كوزمين أولاريو مدرب منتخبنا، الذي يتألق دائماً بعد الدقيقة 70، وحدث ذلك في أكثر من مباراة، والدليل على ذلك فوز الشارقة على التعاون السعودي، ثم على ليون سيتي السنغافوري في نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، وانتصارات عديدة مهمة لـ«الملك» جاءت بعد الدقيقة 70، وهو ما حدث مع منتخبنا الوطني في مواجهة عُمان في المباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة».

وقال بدر أحمد: «أعرف تفكير وطريقة عمل كوزمين جيداً، لذلك قلت لأصدقائي بين شوطي المباراة، ستشاهدون منتخباً مغايراً تماماً في الشوط الثاني، وهو ما حدث بالفعل، خاصة أن كوزمين عندما تكون لديه الأدوات مناسبة من اللاعبين ينجح تماماً في كيفية التوظيف والاختيار المناسب، وهو ما حدث في مباراة عُمان التي شهدت تحولاً مثيراً في الشوط الثاني، وخاصة أيضاً بعد الدقيقة 70 كما تعودت من هذا المدرب».

وأضاف: «هدفنا سيكون واضحاً من مباراة قطر، وعلى لاعبي «الأبيض» التركيز الكامل فيما يريده كوزمين، وثقتي كبيرة في عناصرنا بقدرتها على تحقيق الحلم الذي ننتظره منذ سنين طويلة».