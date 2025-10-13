الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

علي ثاني: أطالب «الأبيض» بالاستفادة من اندفاع «العنابي»

علي ثاني: أطالب «الأبيض» بالاستفادة من اندفاع «العنابي»
13 أكتوبر 2025 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
«التنمية الأسرية» و«أبوظبي للإسكان» تقدّمان خدمة التحسينات المنزلية لكبار المواطنين


يرى المونديالي علي ثاني، أن منتخبنا الوطني أمام حدث تاريخي، ومباراة لا تُنسى، وأن هدفنا فيها واضح ومحدد، وهو كيفية تحقيق ما نريده، من أجل الظهور في «مونديال 2026»، مشيراً إلى أنها فرصة ذهبية رائعة يجب الاستفادة منها، لكي يتم وضع الكرة الإماراتية على المسار الصحيح.
قال علي ثاني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: على كوزمين أن يقود المباراة بطريقة ذكية، خاصة أننا نملك التفوق قبل انطلاق المباراة، ومنتخبنا يحتاج إلى التعادل للتواجد مع الكبار في المونديال المقبل، ولكنني أحذر وأطالب اللاعبين والمدرب بعدم اللعب على نقطة التعادل، وعلينا أن نستفيد من اندفاع المنتخب القطري الذي يلعب لهدف واحد فقط وهو الفوز، وبالتالي لابد من الذكاء في التعامل مع اللقاء الذي أعتبره مهماً لمسيرة الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: هناك العديد من السيناريوهات التي سيلعب بها المنتخب القطري منها الضغط في أول 10 دقائق، لكي ينقل الكفة لمصلحته، وأتمنى أن يكون منتخبنا مفاجأة بالمبادرة في الهجوم وتسجيل هدف السبق، وأن يفاجئ المنافس، خاصة أننا نملك أدوات جيدة ونوعية لاعبين يستطيعون تقديم مباراة كبيرة، وبلوغ الحلم الذي عشناه في 1990، وعلى الورق نحن نملك مقومات التفوق على الشقيق القطري».
وقال: «لابد من وجود خالد الظنحاني في الطرف الأيمن لقدراته العالية، ودخول علي صالح في مباراتنا الماضية أحدث نقلة، وهو ورقة مهمة يجب الاستفادة منه، وأن يشارك في التوقيت والمركز المناسبين، وكذلك حارب عبدالله، وهؤلاء اللاعبون «الأوراق الرابحة» التي يجب استخدامهم بذكاء».
وقال علي ثاني: «إذا أردت مفاجأة منتخب قطر، يجب أن نهاجمه من البداية، لكي نربك الحسابات، وعلينا أن ندرك أن المنافس سيهاجم من الدقائق الأولى، وبالتالي علينا استغلال ذلك، وهناك عناصر مهمة لن تتواجد في صفوف «العنابي»، ولابد من استغلال الضغط على لاعبي قطر وجهازهم الفني، وتحويل «دفة» المباراة لمصلحتنا، وهو ما ننتظره من اللاعبين والمدرب كوزمين».
وأضاف: «ليما ليس اللاعب الذي نبدأ به المباراة، إلا إذا كنا نحتاج وجوده في الملعب 30 دقيقة مثلاً، وأتمنى أن يشارك في الشوط الثاني، ولدينا أسلحة كثيرة متنوعة في قائمة «الأبيض»، ومن المهم وجود كايو لوكاس في الطرف الأيسر، وأتوقع أن يتخلى كوزمين عن رأس الحربة الصريح في اللقاء، بحكم أنه يحتاج إلى لاعب إضافي في الوسط، وأنه في المباراة السابقة بوجود عبدالله رمضان، وماجد حسن ثنائي غير مناسب في طريقة لعب وخوض اللقاء، ولكن الأنسب أن يلعب يحيى نادر مع عبدالله».

الإمارات
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
علي ثاني
عمان
قطر
كوزمين
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©