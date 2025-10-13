الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شكوك حول مشاركة أولمو في «الكلاسيكو»

شكوك حول مشاركة أولمو في «الكلاسيكو»
13 أكتوبر 2025 15:35

برشلونة (أ ف ب)

يحوم الشك حول مشاركة لاعب الوسط الدولي داني أولمو مع فريقه برشلونة في موقعة «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد، وذلك بعد تشخيص إصابته في ربلة ساقه.
وقال برشلونة في بيان: «يعاني أولمو من إصابة عضلية في ربلة ساقه اليسرى من دون ضرر في النسيج الضام».
ولم يحدد برشلونة المدة التي يحتاج إليها ابن الـ27 عاماً للتعافي، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأنه قد يحتاج إلى قرابة أسبوعين، ما يعني أن مشاركته ضد ريال في الموقعة المقررة على ملعب النادي الملكي في 26 الحالي، غير مؤكدة.
واضطر أولمو إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الإسباني الأسبوع الماضي بسبب هذه الإصابة، قبل أن يلحق به زميله في النادي الكاتالوني فيران توريس بسبب إصابة عضلية ستحرمه من المشاركة الثلاثاء في المباراة ضد بلغاريا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

برشلونة
ريال مدريد
الكلاسيكو
الدوري الإسباني
داني أولمو
