مدافع يوفنتوس يخضع لجراحة في الغضروف

مدافع يوفنتوس يخضع لجراحة في الغضروف
13 أكتوبر 2025 18:49

 
روما (أ ف ب)

يخضع مدافع يوفنتوس البرازيلي جليسون بريمر لعملية جراحية في ركبته اليسرى التي أبعدته أشهراً عدة عن الملاعب الموسم الماضي، كما أعلن النادي الإيطالي العريق.
وقال يوفنتوس في بيان رسمي «خضع جليسون بريمر صباح الاثنين إلى استشارة طبية على يد الطبيب برتران سونوري-كوتيه في ليون الذي أكد وجود تمزق عضلي في الغضروف الوسطي للركبة اليسرى، ما يستدعي عملية جراحية في الساعات القادمة».
وعاد بريمر هذا الموسم من إصابة خطيرة في ركبته اليسرى أيضاً أبعدته عن الملاعب منذ أكتوبر عام 2024 وحتى نهاية الموسم، وكشفت الصحف الإيطالية بان غياب المدافع البرازيلي عن الملاعب هذه المرة سيكون لمدة شهر فقط.
وحُرم يوفنتوس من خدمات مدافع آخر هو الكولومبي خوان كابال الذي تعرض لتمزق في فخذه الأيمن ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا وسيغيب عن الملاعب لشهر ونصف.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي (12 نقطة) قبل أن يواجه كومو الأحد المقبل، علماً بأنه تعادل في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات.

الدوري الإيطالي
يوفتوس
نابولي
فياريال
دوري أبطال أوروبا
