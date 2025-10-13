الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
معايير جديدة لتراخيص أندية إنجلترا ابتداءً من 2027

13 أكتوبر 2025 20:13

لندن (د ب أ)

سيكون على جميع الأندية الإنجليزية في الدرجات الخمس الأولى، الحصول على تراخيص للعب بدء من موسم 2027 - 2028.
وستكون الأندية بحاجة لتقنين وضعها المالي من أجل الامتثال لقواعد اللجنة المستقلة للتراخيص، وإظهار طريقة تفاعلها مع الجماهير والالتزام بمعايير الحوكمة للحصول على الرخصة.
وستكون الأندية الـ116 في الدوري الإنجليزي والدرجات الثلاث التالية بالإضافة للدرجة الأولى من دوري الهواة، بحاجة للتقدم بطلبات للحصول على رخصة مؤقتة في الموسم المقبل 2026 - 2027.
ومن المتوقع أن يبدأ برنامج تجريبي للأندية ابتداء من الصيف المقبل، قبل فترة تقديم الطلبات بين نوفمبر 2026 وفبراير 2027، وسيتم إصدار التراخيص قبل اجتماع الجمعيات العمومية لتلك البطولات، بحيث تكون تلك الدوريات الثلاث في حالة من اليقين بشأن هوية الأندية التي أوفت بالمعايير، والتي لم تفعل ذلك.
ومن المقرر أن يتم فتح فترة استثنائية للأندية التي تقترب من الصعود إلى الدرجة الأولى بدوري الهواة، وهو ما يجعلها خاضعة لمعايير اللجنة، وستكون تلك الفترة بين أوائل مارس، وحتى نهاية أبريل 2027.

الدوري الإنجليزي
إنجلترا
