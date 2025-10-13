منتخب البلياردو يشارك في البطولة العربية المجمعة بمصر



دبي (وام)

يشارك منتخب البلياردو في البطولة العربية المجمعة التي تستضيفها مدينة العلمين المصرية خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة المنتخبات العربية.

وأكد ماجد سلطان الجوكر، الأمين العام للاتحاد، أن المنتخب المشارك يضم 5 لاعبين، هم محمود شريف، ومصعب الضنحاني، ومحمد ماجد الجسمي في فئة الرجال، وسالم النعيمي وسلمان الزعابي في فئة الناشئين، مشيراً إلى أن المنتخب أنهى معسكره الداخلي في دبي الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر الجاري بإشراف المدرب عيسى صقر، وشمل تدريبات مكثفة في صالة «الآيزون» بدبي؛ لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل التوجه إلى مصر لخوض المنافسات.

وأوضح أن المشاركة تأتي في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركات الخارجية والاحتكاك بمختلف المدارس العربية، بما يعزز مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية، مشيراً إلى أن المنتخب أثبت حضوره القوي خلال مشاركاته الأخيرة، أبرزها بطولة كأس العرب 2024 في الرياض التي أحرز فيها 10 ميداليات، والبطولة العربية 2025 في المغرب التي توج خلالها بـ 8 ميداليات.