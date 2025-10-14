الأربعاء 15 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نابولي يحتفل بتألق «الاستثمار الاستراتيجي»

نابولي يحتفل بتألق «الاستثمار الاستراتيجي»
14 أكتوبر 2025 08:49

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت تقارير إيطالية أن نادي نابولي يشعر بسعادة كبيرة بعد التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، قادماً من مانشستر يونايتد، بعدما قدّم اللاعب انطلاقة مثالية في مشواره مع الفريق الإيطالي.
وذكرت صحيفة «لاجازيتا» أن الإدارة لم تندم إطلاقاً على صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو، خاصة أن عقد الشراء النهائي من مانشستر يونايتد سيتم تفعّيله تلقائياً في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.
وسجّل هويلوند أربعة أهداف في ست مباريات بجميع المسابقات، ليصبح أحد أبرز عناصر المدرب أنطونيو كونتي في الخط الأمامي، بفضل تناغمه السريع مع البلجيكي كيفن دي بروين القادم حديثاً إلى الجنوب الإيطالي، وبعد فترة صعبة في الدوري الإنجليزي، استعاد المهاجم الشاب «22 عاماً» بريقه في إيطاليا، ليؤكد أنه المهاجم الذي يجمع بين قوة الحاضر ووعود المستقبل، بحسب ما وصفته الصحف المحلية.
وبحسب المصادر، فإن نابولي يرى في هويلوند استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، وأنه لن يتردد في إبقائه حتى لو لم تُفعل بند الشراء التلقائي.

نابولي
مانشستر يونايتد
أنطونيو كونتي
