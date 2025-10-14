نيمار يجهّز نفسه للمونديال بانتقال مجاني إلى «الكالتشيو»

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرازيلي نيمار عُرض على كل من إنتر ميلان ونابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب المخاوف من حالته البدنية، إلا أن إمكانية انضمامه إلى أحد أندية الكالتشيو لا تزال قائمة في يناير المقبل.

ووفقاً لما ذكرته «لاجازيتا ديلو سبورت» والصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات عبر «كالتشيو ميركاتو»، فإن وكيل اللاعب بيني زهافي عرض خدمات نيمار على الناديين الإيطاليين في أبريل ومايو الماضيين، في الوقت الذي كان فيه إنتر يركّز على ختام موسمه المثير والتخطيط لتغييرات تكتيكية للموسم الجديد.

ورغم اهتمام إنتر المبدئي، فإن تكرار إصابات نيمار العضلية أبعده عن حسابات النادي، وهو نفس الموقف الذي اتخذه نابولي، الذي نقل إليه زهافي العرض أيضاً، لكن الجهاز الفني بقيادة أنطونيو كونتي قرر صرف النظر بعد تعرض اللاعب لإصابة جديدة قضت على أي فرصة فورية للتعاقد.

وينتهي عقد نيمار رسمياً في 31 ديسمبر 2025، ما يجعله حراً في الانتقال لأي نادٍ بالمجان، اعتباراً من يناير المقبل، بشرط توافر مقعد للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد التقارير أن العلاقة بين وكيله وإدارتي إنتر ونابولي ما زالت ممتازة، ما يجعل فكرة إحياء المفاوضات واردة جداً.

النجم البرازيلي، البالغ من العمر 33 عاماً، يسعى لاستعادة مستواه خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بضمه لقائمة منتخب البرازيل في مونديال 2026، ما يمنحه دافعاً قوياً للعودة إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة الدوري الإيطالي.